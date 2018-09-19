Корреспондент английской The Times описывает, как он беседовал в Красногорске с бойцом ММА Джеффом Монсоном, который теперь депутат.

«Советский спорт» предлагает сокращенный перевод статьи The Times, в которой журналисты рассказывают об одной из главных спортивных и политических сенсаций последних недель – избрании Джеффа Монсона в депутаты Красногорской думы.

С момент развала Советского союза российская политическая сцена видела немало колоритных политиков: от кремлевского «целителя-психотерапевта» до певца, связанного с мафией. Но Джефф Монсон – это нечто невиданное и непохожее на все, что было ранее.

Американский 47-летний экс-боец смешанных единоборств, чье мускулистое тело покрыто татуировками, был избран депутатом в Красногорскую думу Московской области. Это произошло спустя три месяца после получения Монсоном российского гражданства указом Владимира Путина.

Сам боец говорил, что влюбился в Россию еще в 2011 году, когда впервые приехал в эту страну. Не помешал даже перелом ноги во время боя, на котором присутствовал и сам Путин.

Монсон, жесткий критик внешней политики США, говорит, что у него «русская душа». Он также решил сдать свой американский паспорт, поскольку чиновники в РФ не могут иметь двойное гражданство по законам страны.

«Это большая жертва», - говорил бывший боец ММА во время интервью в одном из кафе в первый же день в новой роли депутата.

Джефф Монсон стал одной из многих медийных персон, которые приняли российское гражданство за последние годы. Наиболее известными были Стивен Сигал и Жерар Депардье. Кремль использует этих звезд в своей пропаганде, чтобы убедить простых россиян в том, что Россия выглядит привлекательнее, чем западные страны.

Но мистер Монсон, который имеет научную степень по психологии и работал детским психологом еще до прихода в ММА, настаивает на том, что его приход в политику связан с большим желанием помочь детям. В частности, он планирует открыть школы смешанных единоборств по всей России. «Мне очень не нравится, когда люди называют меня «полезным идиотом». Я нормальный парень. И четко понимаю, что происходит вокруг. Конечно, Кремль использует меня или пытается меня использовать. Но я не буду держать язык за зубами. Я буду говорить все, что думаю, даже если будут какие-то последствия», - заявляет Джефф Монсон.

Действительно, Монсон решил нанести свой первый удар по коррупции в Кремле. «Не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, что Россия – это олигархия», - заявляет Джефф Монсон.

Политические взгляды Монсона – это смесь социализма «старой школы» и анархизма. У него на руке татуировки с портретами Энгельса, Ленина и Маркса. Но избирался в думу он по спискам партии Владимира Путина «Единая Россия», которую связывают с ультраправыми партиями в Австрии и Италии. «Я не поддерживаю «Единую Россию. Да, я избирался по их спискам, но я – независимый кандидат. Не вижу противостояния с Путиным на его политической платформе. Я считаю, что он хочет только лучшего для России, но добивается этого другими путями, нежели хочу я», - рассуждает Монсон. Сам же экс-боец является сторонником внешней политики Владимира Путина, в том числе военных кампаний, которые, по его словам, направлены на противодействие гегемонии США.

Возможно, Монсону больше бы подошла КПРФ. Но он резко критикует наследницу партии, руководившей Советским Союзом. «Как-то раз я пошел на одно из их мероприятий. Там были сыр, вино, а все эти аристократы ходили вокруг меня. Я подумал тогда: «Вы вообще, ребята, коммунисты?», - рассказывает Джефф Монсон.

Бритоголовый Монсон с татуировками и жутким акцентом сильны выделяется на улицах Красногорска, где он проживает со своей подругой и маленьким ребенком. Его часто останавливают, чтобы сделать селфи. Переехать в этот город его пригласил мэр Красногорска. Теперь же Джефф обучает детей смешанным единоборствам в местном спортивном зале.

Монсон хочет попасть в российский парламент на следующих выборах, которые состоятся в 2021 году. «Я хочу что-то изменить. Но я прихожу не для того, чтобы менять систему. Не для того, чтобы покончить с коррупцией. Я знаю, что это невозможно. Но даже если вы принимаете такие правила игры, то можно делать хорошие вещи», - резюмирует новоиспеченный депутат Джефф Монсон.

Монсон и еще один известный боец, ставший депутатом - боксер Николай Валуев.