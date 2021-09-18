Важнейшие итоги турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова (фото)

Основной кард:
Легкий вес (титульный бой): Нариман Аббасов победил Шамиля Завурова техническим нокаутом в первом раунде;
Полусредний вес (титульный бой): Самандар Муродов победил Максима Швеца техническим нокаутом в четвертом раунде;
Полусредний вес: Сайгид Изагахмаев победил Максима Буторина сабмишном во втором раунде;
Легкий вес (промежуточный до 74 кг): Нурулло Алиев победил Кирилла Крюкова единогласным решением судей;
Тяжелый вес: Ибрагим Чужигаев победил Евгения Мякинкина техническим нокаутом в третьем раунде.
Предварительный кард:
Динислам Камавов победил Константина Чередниченко техническим нокаутом в первом раунде;
Тимур Хизриев победил Руслана Рыскула сабмишном в первом раунде;
Сабит Жусупов победил Нурбека Абдыкадырова единогласным решением судей;
Имран Сатиев победил Рустама Мачидова техническим нокаутом в первом раунде;
Исраил Гаджиагаев победил Аржаана Чылбака единогласным решением судей;
Маор Маасиаев победил Омаджона Отажонова сабмишном в первом раунде;
Шейх-Ахмат Токаев победил Шахзода Абдурахмонова техническим нокаутом в первом раунде.