Шамиль Завуров: Я не считаю, что был слабее Наримана

«ПРОЩАЛЬНЫЙ БОЙ»

Любители смешанных единоборств не могли обойти своим вниманием турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова, который состоялся в Москве на прошлой неделе. Кард шоу может и не пестрил яркими именами, но точно запомнится прощальным поединком легендарного легковеса, а ныне президента лиги EFC Шамиля Завурова. 37-летний «Лев Дагестана» не побоялся бросить вызов 27-летнему чемпиону AMC Fight Nights в легком весе азербайджанцу Нариману Аббасову. Но, ожидаемо для большинства или нет, бой ученика Нурмагомедова-старшего завершился уже в первом раунде. Судьи присудили победу Аббасову. Технический нокаут. Серия Завурова из пяти побед подряд была прервана. И как назло, в заверщающем карьеру поединке!

«Советский спорт» решил узнать у долгожителя ММА, за плечами которого более 40 побед и 50 боев в октагоне, что чувствует спортсмен после таких поражений и как жить дальше после завершения карьеры.

- 17 сентября состоялся Ваш прощальный поединок. На что Вы рассчитывали, выходя на бой против бойца на 10 лет моложе себя? Скажите честно, это, в первую очередь, история про «уйти красиво» или все-таки попытка доказать себе, что и в 37 лет «я многое могу»?

- В первую очередь, конечно, хотел уйти красиво. Но и момент того, чтобы доказать себе свои возможности тоже присутствовал. Потому я и выбрал себе действительно сильного соперника - чемпиона с длительной победной серией. Но, видимо, мне уже давно пора было уходить. Я не считаю, что был слабее Наримана. Мы даже не успели толком подраться, я не успел ничего показать. У меня был план в первых двух раундах поработать в разведке, а потом включиться. Но мы понимали, что пятираундовый бой в моем возрасте может пойти не по плану. Пропустил первый удар и уже не смог собраться. Попытался уходить назад, но не смог. После второго удара в голову у меня уже не было шансов. Я берег себя от ударов в челюсть, но не просчитал голову.

- После этого поединка было ли место какой-то депрессии? К Вам вообще применительно это слово?

- Я, скорее, переживал. И больше потому, что мои близкие и друзья переживали сильнее меня. А именно чтобы депрессия - такого со мной не было никогда. У меня в карьере были и более серьезные противостояния, например, с Ясубеем Эномото. Наш последний бой с ним я очень хотел выиграть, был максимально на этом сосредоточен, но в конце попался на удущающий. Или Гран-При легковесов Road FC, когда я дрался за миллион долларов. Я почти два года отдал подготовке к этому турниру. Прошел пять боев, вышел в финал и в конце раунда пропустил удар. Вот тогда было по-настоящему тяжело. Тяжело морально. Долго потом приходил в себя.

«НАДО БЫЛО УЙТИ ЕЩЕ ЛЕТ ПЯТЬ НАЗАД»

- В современном спорте возраст уже не имеет такого значения, как скажем, лет 20-30 назад. Как Вы считаете, возрастные спортсмены все-таки больше приносят пользу своим опытом или перекрывают дороги молодым талантам?

- Не сказал бы, что опытный спортсмен может помешать молодому таланту пробиться. Даже если очень захочет, не сможет (смеется). Молодые, они, ведь, непредсказуемые. И самые талантливые из них всегда найдут возможность пробиться. Молодость - это сила. Но важно уходить вовремя. Вот сегодня я понимаю, что надо было завершать еще лет пять назад. Хотя еще через пять, если вы спросите меня, готов ли я выйти в ринг, скажу - да. Но это скорее будет мое внутреннее, душевное состояние. И к реальности, к моей истинной физической форме оно никакого отношения иметь не будет (смеется). Почему, например, Хабиб ушел на пике своей формы? Потому что послушал своего отца. Абдулманап последние годы и мной был очень недоволен, считал, что я должен уйти. Он говорил: «Природу не обманешь. Тебе пора уходить. Твой пик прошел». Но тогда я его не послушал.

- Даже если предложат сумасшедший гонорар, в ринг не вернетесь?

- Сейчас в мировом ММА, да и в боксе, стала популярной история с возращением. Ветераны за большие деньги соглашаются на заведомо скучные по своей сути бои. И это уже не про спорт, это про шоу. И к этому я даже и близко не хочу иметь отношения. Как и наша лига EFC. Поверьте, если бы для нас деньги имели бы такое большое значение, Хабиб давно бы вернулся. Но нас Абдулманап Магомедович этому не учил.

- Ваше отношение к набирающему популярность Поп ММА?

- Люди по-разному зарабатывают деньги: кто-то танцует, кто-то дерется для шоу... Я никого не осуждаю. Но кулачные бои не смотрю, не нравится. Пока настоящий ММА они своими шоу не дискредитируют, пусть будет.

- А треш-ток вам близок?

- У меня точно нет такого дара (смеется). Но это полезная история, и она должна быть. И важно видеть границы. Кстати, не каждый спортсмен способен на треш-ток. Но есть люди просто одаренные в этом вопросе, например, Магомед Исмаилов. Сколько я с ним был знаком - никогда бы не подумал, что он так умело сможет себя раскручивать. Что попало говорит, но ведь всем сразу интересно становится (смеется).

- На пост президента лиги EFC сразу согласились?

- Изначально не хотел соглашаться. На момент, когда поступило это предложение от Хабиба, я был действующим бойцом и боялся, что эта работа отвлечет меня от тренировок. Но оказывается, Хабиб с таким расчетом и обратился ко мне. Он давно говорил, что мне пора завязывать. Приводил в пример себя (улыбается). Говорил: я начинал, когда ты уже дрался, и закончил, а ты еще дерешься. Но я очень не хотел бросать октагон!

- Тренером не думали стать?

- Я всю жизнь параллельно тренировал. У меня был свой клуб в Дербенте. Пять лет я там тренировал: Магомед Керимов, Касум Касумов и много других талантливых бойцов у меня начинали. Я всегда поддерживал и продвигал молодых и продолжу это делать.

- Абдулманап Нурмагомедов, каким он был тренером?

- Самое главное, что он дал и как тренер, и как человек - учил нас быть людьми. В первую очередь.

«ФЕДОРА ЗАТЯНУЛИ БОЛЬШЕ ДЕНЬГИ»

- Вы на днях прокомментировали предстоящий бой Федора Емельяненко против Тимоти Джонсона, который мы все так ждем (Поединок состоится 23 октября в Москве на ВТБ Арене - Прим.ред.).

- Повторю еще раз, Федор намного старше меня, и ему давно пора было остановиться. Я думаю, что его затянули большие деньги. Сначала один бой проиграл и решил уйти, потом его вернули, и он проиграл второй бой. Теперь после перерыва он снова решил попробовать свои силы. Емельяненко - легенда. Он один из первых в России, кто начинал ММА. Но я считаю, что пора уходить. Возраст берет свое. Всегда. И Абдулманап всегда говорил, что зря Федор вернулся. Но это его выбор. И я буду болеть за него и надеяться, что у него получиться красиво выиграть и красиво завершить карьеру. У меня этого не получилось (улыбается).

- Вы в тройке российских бойцов с наибольшим количеством побед. На вашем счету их 40.

- На самом деле, больше. Я начинал, когда еще не велась статистика боев и не было восьмиугольника (октагона - Прим.ред.). В то время популярны были так называемые «подвальные» бои. Так что, я выиграл где-то 46-47 поединков, в общей сложности.

- Кстати, когда UFC запатентовал восьмиугольник, бойцам реально проще стало выступать?

- Я помню, как впервые М1 решили провести бои в ринге и как бойцы постоянно вываливались за канат. Потом была сетка, но еще не усовершенствованная, и ребята постоянно за нее цеплялись. А нормальную сетку в России, как мне кажется, первые сделали Fight Nights. А восьмиугольник - это отлично, хотя бы потому, что больше не надо постоянно останавливать бои, чтобы вытаскивать бойцов на центр, плюс безопасность.

- С Камилом Гаджиевым у Вас какие отношения были на протяжении Вашей карьеры?

- Теперь, как президент промоушена, я понимаю, насколько сложно бывает Камилу. Весь Дагестан на протяжении многих лет ждет от него боев для каждого из своих родственников. Но чтобы развивать свою лигу, нужны разные бои, и всем не угодишь. А с Камилом у нас всегда были и есть братские отношения.

- Перед лигой EFC стоит задача обойти по популярности UFC?

- На сегодняшний день ни одной организации не под силу составить серьезную конкуренцию UFC. И потом, непонятно, зачем нашей лиге EFC стремиться к этому. У нас свой путь. Но конкуренция это хорошо!

«ЗА ПОЛУГОЛЫМИ ДЕВОЧКАМИ ОНИ ПОЙДУТ В ДРУГИЕ МЕСТА»

- Ваше отношение к тому, что Хабиб решил отказаться от ринг-герлз в рамках своей лиги...

- Я его поддерживаю. Считаю, что девочки не нужны в рамках ММА. Это кровавый спорт. Зачем в октагон выходить ринг-герлз? Это лишнее. И потом, ММА достигли уже такой популярности, что в дополнительных элементах шоу не нуждается. Зрители приходят за красивыми боями, смотреть на своих кумиров, а за полуголыми девочками, если им понадобится, они пойдут в другие места. Недавно мама моего друга смотрела бои в России и сказала, что даже в UFC девочки одеваются порядочнее, чем у нас! И, кстати, Федор Емельяненко также разделяет это точку зрения.

- На кого, в первую очередь, делает ставку Ваш промоушен?

- Лига EFC всегда делает ставку на молодежь! Вот наглядный пример: Узаир Абдураков. Когда он пришел к нам в EFC, у него был невысокий рейтинг, но он сказал: я удивлю вас. Так и вышло, и сейчас он претендует на пояс. Когда мы только начинали, нас все спрашивали: почему у вас нет больших звезд? Но мы хотели растить своих. Зачем нам платить большие деньги ветеранам и тянуть их?! Да, мы подписали сейчас Александра Шлеменко и Артура Гусейнова, публика любит этих бойцов, но основной акцент на молодые таланты. И наша стратегия, конечно, сложнее, чем у других организаций. Потому что никто не хочет рисковать и выпускать в боях молодых, их никто не знает. Но нашей лиге интереснее работать в этом направлении.

- Где Вы находите молодых бойцов?

- Они находят нас! Ближнее зарубежье, Россия, сейчас, вот стали бразильцы на просмотры приезжать. В ближайших планах, провести турниры в Америке, отсмотреть там перспективных бойцов. Через два-три года с лигой EFC уже будут считаться на мировом уровне.

- Перспективы Ислама Махачева?

- В ближайшее время он станет чемпионом.

- Самый яркий бой Вашей карьеры и самый неприятный?

- Это все в противостояниях с Ясубеем Эномото - с ним я получил и самый яркий бой, и самый неприятный (смеется). В последнюю нашу встречу с ним я сломал руку, потерял сознание, пришел в себя и продолжил бой.

«КОНОР ДАВНО СДУЛСЯ»

- Вас удивил итог последнего боя Макгрегора?

- Нет. Как боец он давно сдулся. Конор давно не стоит против реальных противников.

- Хабиб активный футбольный болельщик. Вы разделяете эту его страсть?

- Хабиб с детства собирал футболки разных футбольных клубов, наклейки. Заставлял меня смотреть с ним матчи. Но я так и не проникся. Раньше ездил на определенные игры, когда играл мой друг Алан Касаев (игрок клубов «Зенит», «Рубин», «Динамо», «Локомотив» - Прим. ред.). Но в целом футбол меня так и не зацепил. Предпочитаю борцовское регби.