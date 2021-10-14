Исмаилов против Минеева. Где смотреть главный реванш года

Бойцовский вечер пройдет в Сочи, на «WOW-арене», 16 октября. Турнир начнется в 18:00 по московскому времени. Главные поединки вечера, бой Минеева и Исмаилова завершит турнир, будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» (начало трансляции в 21:30 по московскому времени). Телеканал «Матч! Боец» покажет часть поединков предварительного карда (начало трансляции в 19:30 по московскому времени.

Стоить отметить, что их первая встреча, которая состоялась в 2018 году, завершилась ничьей.

Где смотреть повтор турнира?

Телеканал «Матч! Боец» покажет запись турнира, она начнется 17 октября в 14:45 по московскому времени.

Почему нам интересен этот поединок?

Минеев и Исмаилов постоянно конфликтуют друг с другом. Словесные перепалки, драки, скандалы. Точку должен был поставить бой, но он завершился спорной ничьей и оставил множество вопросов.

Источник фото: AMC Fight Nights Global

«Раз в первом бою я побил Исмаилова с одной рукой, то в этот раз побью еще сильнее. Исходя из нашего боя, исходя из его последних боев, если провести аналитику, то 60% времени он проводит в стойке. Я не вижу здесь великой борцовской составляющей. Да, у него есть мощь, он может снести, прижать, придержать внизу, но на этом, наверное, заканчивается борцовская история. Дальше надо бить. Исмаилов — среднестатистический борец».

Кто фаворит?

Букмекеры считают, что фаворитом является Магомед Исмаилов. Однозначно, нас ожидает очень яркое противостояние, которое не завершится этим поединком. Все ждут, что Исмаилов заборет Минеева, а от Владимира ожидают очередного нокаута.

Источник фото: AMC Fight Nights Global

Магомед Исмаилов:

«Как сказал Минеев, я среднестатистический борец, но это не исключает того, что я буду бороться с ним в реванше. Ему надо будет очень об этом беспокоиться — я повалю его. У меня подряд были победы, где я побеждал болевыми. В последних боях я не искал болевых, но это не значит, что их нет в моем арсенале. Мне кажется, что бой пройдет пять раундов. Пять хороших раундов и решение судей».

Основной кард турнира AMC Fight Nights 105

Организаторы советует не ограничиваться одним поединком, а посмотреть и другие бои.

Основной кард мероприятия:

Мухаммед Эминов (12-1-0) – Роман Сиалагадзе (5-1-1), бой за титул;

Вагаб Вагабов (27-1-1) – Хасан Юсефи (8-3-1);

Давид Бархударян (9-3-0) – Артур Алибулатов (20-4-0);

Магомед Сулумов (8-2-0) – Шамиль Мичилов (5-0-0);

Магомед Сулумов (8-2-0) – Шамиль Мичилов (5-0-0);

Магомед Сулумов (8-2-0) – Шамиль Мичилов (5-0-0).

Источник фото: AMC Fight Nights Global

Интересный факт

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев идут на серии из четырех побед к ряду. После своего первого боя, который завершился вничью, оба бойца одерживают только победы.