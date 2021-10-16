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«Не думаю, что бой дойдет до решения». Диана Авсарагова о поединке Шлеменко и Гусейнова
16 октября 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Дианы Авсараговой

«Не думаю, что бой дойдет до решения». Диана Авсарагова о поединке Шлеменко и Гусейнова

17 октября на турнире Eagle FC 42 Александр Шлеменко сразится с Артуром Гусейновым. Поединок пройдет в Сочи.

Боец Bellator Диана Авсарагова делится с «Советским спортом» своим мнением о ходе предстоящего боя.

– В клетке сойдутся два очень серьезных ударника, нокаутера. У обоих бойцов огромный опыт. Считаю, что это один из самых интересных поединков, который пройдет в нашей стране. У Шлеменко и Гусейнова очень мощная стойка. Кикбоксинг против армейского рукопашного боя. Нас ждет «зарубон».

Все ожидают поединка в стойке, но думаю, что Александр может и побороться. Артур имеет поражения в борьбе, он проигрывал от болевых приемов. Александр тоже не является борцом, но владеет техникой проведения приемов на должном уровне. В реванше с Вячеславом Василевским, он поймал Славу на гильотину, а это было довольно неожиданно, для Василевского точно. Исходя из этого, можно предположить, что Шлеменко может «включить борьбу».

У Александра крепкая челюсть, удар он держит. Не думаю, что Артур сможет его нокаутировать, но мы должны помнить, что это поединок двух ударников, попасть может каждый. Жду нокаута. Не думаю, что бой дойдет до решения. Ставлю на победу Александра Шлеменко.

источник: «Советский спорт»
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