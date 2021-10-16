«Ставлю на Исмаилова и Шлеменко». Олег Личковаха о главных поединках недели

Легковес Олег Личковаха делится с Советским спортом своим мнением о ходе ожидаемых поединков.

МИНЕЕВ ПРОТИВ ИСМАИЛОВА

– Они оба очень хорошие бойцы. В прошлом бою, мне показалось, что Владимир не удобен Маге. Исмаилов с трудом мог подобрать дистанцию, сблизиться с ним. Если Мага будет драться по схеме первого боя, как в первых двух раундах, то результат очевиден. Думаю, что функционал его не подведет. Тот, кто сможет навязать свою тактику и стиль, скорее всего, одержит победу. Отдаю своё предпочтение в пользу Маги, 60-40 в пользу Исмаилова.

ГУСЕЙНОВ ПРОТИВ ШЛЕМЕНКО

– Сложно сделать прогноз в таком поединке. События могут развиваться по разному сценарию. Оба бойца очень хорошие ударники, всегда показывают красочные бои, идут до конца. Ставлю на победу Александра Шлеменко, но шансы равны у обоих.