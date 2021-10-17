Лиана Джоджуа, Ирина Алексеева, Диана Авсарагова прокомментрировали сенсационное поражение Исмаилова

Лиана Джоджуа (боец UFC): “В третьем раунде все пошло совсем не по плану. Без комментариев”.

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Ирина Алексеева (боец Bellator): “Самое главное, лично для меня, что все закончилось на дружественной волне, не важно, кто победил, а кто проиграл. Минеев и Исмаилов — достойные спортсмены. Приятно, что в этот раз не было грязи, шоу, а был настоящий бой двух мужчин.”

https://www.instagram.com/p/CUo21uGtr0A/

Диана Авсарагова (боец Bellator): “Бой “держал” все время. Такие поединки очень захватывают. Я думала, что победит Исмаилов, мой прогноз сбывался до третьего раунда, а потом… Вы сами все видели. Здоровья Маге. Надеюсь, что все прошло без травм и он вернется сильнее.”