Минеев нокаутировал Исмаилова. Обзор турнира AMC Fight Nights 105

Минеев против Исмаилова

Начало боя осталось за Исмаиловым, он очень умело подбирал дистанцию, попадал в стойке и осуществлял переводы в партер. Владимиру Минееву оставалось просто спасаться. Во втором раунде ситуация повторилась, перевод и тотальный контроль. Владимир пропускал удар за ударом, у него открылось рассечение, но стало заметно, что Исмаилов устал. В третьем раунде вперед пошел Минеев, он постоянно пробивал ногами по корпусу, метил в голову, доставал ударами. Магомед пытался бороться, но Владимир встречал и оставался на ногах. “Волжанину” удалось прижать “Лысого хищника” к клетке. Несколько ударов коленом, серия с рук, Исмаилов упал, а Минеев перешел к добиванию. Рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

https://www.youtube.com/watch?v=HOtrLwm8SWM&feature=emb_logo

Эминов против Силагадзе

Мухаммад Эминов продемонстрировал яркое и доминирующее выступление. Он провел Роману Силагадзе гильотину и снова защитил чемпионский титул.