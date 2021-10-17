Минеев нокаутировал Исмаилова. Обзор турнира AMC Fight Nights 105

Минеев против Исмаилова
Начало боя осталось за Исмаиловым, он очень умело подбирал дистанцию, попадал в стойке и осуществлял переводы в партер. Владимиру Минееву оставалось просто спасаться. Во втором раунде ситуация повторилась, перевод и тотальный контроль. Владимир пропускал удар за ударом, у него открылось рассечение, но стало заметно, что Исмаилов устал. В третьем раунде вперед пошел Минеев, он постоянно пробивал ногами по корпусу, метил в голову, доставал ударами. Магомед пытался бороться, но Владимир встречал и оставался на ногах. “Волжанину” удалось прижать “Лысого хищника” к клетке. Несколько ударов коленом, серия с рук, Исмаилов упал, а Минеев перешел к добиванию. Рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.
https://www.youtube.com/watch?v=HOtrLwm8SWM&feature=emb_logo
Эминов против Силагадзе
Мухаммад Эминов продемонстрировал яркое и доминирующее выступление. Он провел Роману Силагадзе гильотину и снова защитил чемпионский титул.
https://www.instagram.com/p/CVGnp00ITt5/
Вагабов против Юсефи
Бойцы начали с разведки. Первый раунд прошел на большом нерве. Во втором раунде Вагаб Вагабов стал попадать, а в третьем перешел к активным действия. Правый боковой “зашел” точно в цель и Хасан Юсефи оказался в нокауте.
https://www.instagram.com/p/CVGn4ZVq548/
Алибулатов против Бархударяна
Артур Алибулатов вышел на бой в статусе откровенного андердога, но смог переломить ситуацию и отправить Давида в технический нокаут.
https://www.instagram.com/p/CVGj1KzoIM1/
Магомедов против Аллахвердяна
Бойцы устроили настоящую рубку. Они пропустили огромное количество ударов. Шарабутдин поймал Романа на встречном движении. Точное попадание локтя и оформление невероятного нокаута.
https://www.instagram.com/p/CVGZVzaITJ3/
Мичилов против Сулумова
Магомед Сулумов продолжает удивлять всех представителей ММА. Невероятно волевой и крепкий Шамиль Мичилов пропустил правый боковой и оказался в нокауте.
https://www.instagram.com/p/CVGc6w7o9bQ/