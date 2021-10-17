Немков защитил титул, а Эмеева откровенно обокрали. Обзор лучших моментов турниров UFC и Bellator

Очередная защита чемпионского пояса

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков защитил пояс в поединке с Джулиусом Энгликасом. Литовец вышел на замену и принял бой на коротком уведомлении, но провел довольно конкурентный поединок. В первом раунде Энгликас смог потрясти Вадима, но развить успех не получилось.

View this post on Instagram Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

В остальное время доминировал Немков, перебивая оппонента на всех этажах. В четвертом раунде Вадим осуществил тейкдаун и провел “кимуру”.

View this post on Instagram Публикация от Mma Moment (@mmamoment_)

Уничтожение Бейдера

Экс-боец UFC Кори Андерсон катком проехался по звезде Bellator Райану Бейдеру. Андерсон сумел потрясти Бейдера и добить его на канвасе. Победа техническим нокаутом в первом раунде.

View this post on Instagram Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

Очередная победа Берхамова

Мухамед Берхамов не оставил никаких шансов Джалилу Уиллису, который сдался от гильотины в первом раунде.

View this post on Instagram Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

Успешный дебют

Мария Хендерсон успешно дебютировала в рамках Bellator. Спортсменка подтвердила, что является настоящим мастером грэпплинга, она провела удушение в самом начале первого раунда.

View this post on Instagram Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

UFC

Кард UFC не отличался громкими именами и зрелищными поединками.

Стоит отметить, что очередную победу одержал ветеран ММА Андрей Орловский. Единогласным решением судей он победил Карлоса Фелипе.

View this post on Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Турнир запомнился сомнительным судейским решением. Россиянин Рамазан Эмеев полностью забрал первые два раунда поединка, а третий получился равным. Дэнни Робертс откровенно уступил, но судьи решили по-другому. Рамазан проиграл раздельным судейским решением.