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Федор Емельяненко против Тимоти Джонсона. Где смотреть Bellator 269
18 октября 08:13
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

Федор Емельяненко против Тимоти Джонсона. Где смотреть Bellator 269

23 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится дебютный турнир Bellator в России. В рамках этого турнира свой очередной бой проведет Федор Емельяненко. Соперником легендарного спортсмена станет американец Тимоти Джонсон.

Bellator 269 пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве. На турнире выступят известные российские бойцы: Федор Емельяненко, Виталий Минаков, Анатолий Токов, Шараф Давлатмуродов, Усман Нурмагомедов, Кирилл Сидельников, Гаджи Рабаданов, Дарина Маздюк, Ирина Алексеева.


Где смотреть турнир Bellator 269

Бесплатная прямая трансляция турнира будет доступна на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Начало трансляции в 18 часов по московскому времени.

Bellator 269 можно посмотреть в прямом эфире на мультимедийной платформе «Окко Спорт», оплатив подписку, в мобильных приложениях промоушена и на You-Tube канале организации (там покажут только предварительные поединки). Начало трансляции в 18 часов по московскому времени.

Кард турнира Bellator 269

Нас ожидает 12 поединков:

Главный бой вечера: Федор Емельяненко (39-6, 1 NC) – Тимоти Джонсон (15-7);

Со-главный бой: Виталий Минаков (22-1) – Саид Соума (7-2);

Бой в легком весе: Усман Нурмагомедов № 6 (13-0) – Патрик Пиетила (11-8);

Бой в среднем весе: Анатолий Токов (29-2) – Шараф Давлатмуродов (18-3-1);

Бой в тяжелом весе: Кирилл Сидельников (12-6) – Рэб Трусдейл (10-7-1);

Бой в легком весе: Владимир Токов (6-1) – Аймар Гих (15-11-1);

Бой в наилегчайшем весе: Дарина Маздюк (4-1) – Катажина Садура (4-4);

Бой в наилегчайшем весе: Ирина Алексеева (3-1) – Стефани Пейдж (5-2);

Бой в легчайшем весе: Брайан Мур (14-7) – Никита Михайлов (7-1);

Бой в полусреднем весе: Грачик Бозинян (11-4) – Алексей Шуркевич (12-4);

Бой в полулегком весе: Эйден Ли (9-5) – Александр Осетров (8-2-1);

Бой в полулегком весе: Гаджи Рабаданов (16-4-1) – Александр Белых (9-4).

https://www.instagram.com/p/CT2ec5zI-MV/

источник: «Советский спорт»
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