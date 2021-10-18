«Когда ты видел хорошую новость про Дагестан?» Хабиб пояснил пост про Макгрегора и Бастрыкина

Знаменитый боец ММА наделал недавно много шума, опубликовав в сторис инстаграм фотографию ирландца, которого в свое время отлупил в октагоне, с подписью «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы».

Все быстро сообразили, что Хабиб таким образом отреагировал на скандал с избиением тремя дагестанцами в московском метро молодого парня, когда тот сделал пьяным кавказцам замечание за приставание к девушке, ехавшей в том же вагоне. Роман Ковалев — так звали пострадавшего — после был доставлен в больницу с переломом носа и лицевой кости, и его даже навестил мэр столицы Сергей Собянин. Нападавшими оказались трое ранее судимых уроженцев Дагестана. А Ковалева глава СК РФ Александр Бастрыкин наградил медалью за доблесть и отвагу.

Хабиба раскритиковали за неуместную шутку. Причем даже люди из Госдумы. Нашлись, конечно, и те, кто поддержал, увидев в этом просто прикольную шутку над скандальным ирландским бойцом. И вот теперь на сцену вышел сам Нурмагомедов, рассмотревший в шумихе вокруг его высказываний предвзятое отношение СМИ к дагестанскому народу.

«Это был больше подкол за океан. Но трактовать можно было по-разному. Есть же люди, которые отнеслись к этому как к юмору. А есть те, кто отнесся к этому так, будто бы я поддержал этих ребят. Это зверское отношение троих людей к одному человеку. Ни один здравомыслящий человек не может это поддержать. И это всем ясно. Я не настолько пробитый человек, чтобы поддерживать таких больных людей. Те люди, кто меня знает, они поняли мои слова правильно.

Какой-то персонаж кидает таксиста — везде пишут дагестанец. Кто-то кого-то бьет — везде пишут дагестанцы. У нас же тоже есть чувства — у этих дагестанцев, нас же 3,5 миллиона — если не 4. Думаю, неправильно — когда один человек творит неправильное действие — писать во всех СМИ дагестанцы, дагестанцы. Вот эти люди, которые плохо поступают — их человек 15-20, ну 30, ну округлим до 100. Но дагестанцев минимум 3,5 миллиона.