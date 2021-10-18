«Когда ты видел хорошую новость про Дагестан?» Хабиб пояснил пост про Макгрегора и Бастрыкина

Знаменитый боец ММА наделал недавно много шума, опубликовав в сторис инстаграм фотографию ирландца, которого в свое время отлупил в октагоне, с подписью «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы».
Все быстро сообразили, что Хабиб таким образом отреагировал на скандал с избиением тремя дагестанцами в московском метро молодого парня, когда тот сделал пьяным кавказцам замечание за приставание к девушке, ехавшей в том же вагоне. Роман Ковалев — так звали пострадавшего — после был доставлен в больницу с переломом носа и лицевой кости, и его даже навестил мэр столицы Сергей Собянин. Нападавшими оказались трое ранее судимых уроженцев Дагестана. А Ковалева глава СК РФ Александр Бастрыкин наградил медалью за доблесть и отвагу.
Хабиба раскритиковали за неуместную шутку. Причем даже люди из Госдумы. Нашлись, конечно, и те, кто поддержал, увидев в этом просто прикольную шутку над скандальным ирландским бойцом. И вот теперь на сцену вышел сам Нурмагомедов, рассмотревший в шумихе вокруг его высказываний предвзятое отношение СМИ к дагестанскому народу.
«Это был больше подкол за океан. Но трактовать можно было по-разному. Есть же люди, которые отнеслись к этому как к юмору. А есть те, кто отнесся к этому так, будто бы я поддержал этих ребят. Это зверское отношение троих людей к одному человеку. Ни один здравомыслящий человек не может это поддержать. И это всем ясно. Я не настолько пробитый человек, чтобы поддерживать таких больных людей. Те люди, кто меня знает, они поняли мои слова правильно.
Какой-то персонаж кидает таксиста — везде пишут дагестанец. Кто-то кого-то бьет — везде пишут дагестанцы. У нас же тоже есть чувства — у этих дагестанцев, нас же 3,5 миллиона — если не 4. Думаю, неправильно — когда один человек творит неправильное действие — писать во всех СМИ дагестанцы, дагестанцы. Вот эти люди, которые плохо поступают — их человек 15-20, ну 30, ну округлим до 100. Но дагестанцев минимум 3,5 миллиона.
Есть интеллигенция, есть ученые, спортсмены, врачи. Есть люди, которые очень достойно представляют не только Дагестан, а всю Россию. Но как только один какой-то больной человек плохой поступок совершает, все СМИ, в том числе вы, закидывают, что дагестанец поступил так и так.
Например, как наградили… Как его зовут? Ковалев же его зовут? Да, Роман Ковалев. Во всех СМИ писали, что избитого тремя дагестанцами человека наградили. Зачем? Ни один человек из СМИ даже не знает имена и фамилии этих троих больных людей. Почему все пишут дагестанец? Я тоже дагестанец. Я с этим не согласен. Зачем во множественном числе писать?
90 процентов СМИ так пишут. Когда ты вообще видел с 2008 по 2020 год хотя бы одну хорошую, позитивную новость про Дагестан? Ну, уберем, что Хабиб выиграл. Из больших СМИ кто-нибудь что-нибудь писал? А где-то, например, в Перми или Казани человек выходит и расстреливает целую школу — то никто ничего не пишет», – сказал Нурмагомедов в интервью «Матч ТВ».
Ну вот, теперь хотя бы понятно, что так задело уважаемого экс-чемпиона UFC в легком весе. А то версий было много. Сам Ковалев посчитал было комментарий Хабиба фейком. Но был уверен, что написано это в шутку. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала пост Хабиба неуместным. И предположила, что писал это не сам спортсмен, а его пресс-служба. «Наверное, им показалось это смешным, но это, на самом деле, совершенно не смешно. Понятно, что они хотели подколоть Макгрегора, но в данном случае получается двусмыслица», - говорила по этому поводу Журова.
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сразу подчеркнул, что важно разобраться — что имел в виду Хабиб, прежде чем делать выводы. Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал шутку странной, а экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев был уверен, что Нурмагомедов не пытался поддержать хулиганов.
Никакой поддержки нарушителей закона тут нет и в помине. Но шуткой это тоже называть не получается. Объяснительная Хабиба никак не тянет на то, чтобы посчитать тот пост простым приколом. Здесь скорее обида за земляков. Причем не только за тех, кто действительно виноват, но и за народ, на который сегодня бросили тень. У преступления нет национальности. Всем это надо помнить, чтобы в следующий раз не разыгрывать столь откровенно национальный вопрос.