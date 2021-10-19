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«Федор будет рассчитывать на один удар». Шамиль Гамзатов о подготовке к бою и Федоре Емельяненко
19 октября 08:57
автор: Антон Купреченков
автор фото: Вести.ру

«Федор будет рассчитывать на один удар». Шамиль Гамзатов о подготовке к бою и Федоре Емельяненко

Боец UFC Шамиль Гамзатов рассказывает Советскому спорту о подготовке к очередному бою, который пройдет в рамках UFC 267 и делится своим прогнозом на предстоящий поединок Федора Емельяненко.

— Все хорошо. Трудности есть, но без них подготовка не получится. Нахожусь дома, скоро вылетаю в Абу-Даби. Основной тренировочный процесс подошел к концу, я сбавил нагрузки, перешел к легким пробежкам.

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Прогноз на бой Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона

— Если Федор попадет, то нокаутирует своего оппонента. Нельзя не учитывать его возраст. Сорок пять — это даже не тридцать пять и не тридцать. Думаю, что возраст может сильно сказаться, его соперник очень крепкий. В общем, думаю, что Емельяненко будет рассчитывать на один удар, постарается нокаутировать. Бой не будет легким, все решится в начале боя. Все будет видно по первому раунду, если Емельяненко не отправит его в нокаут, если на это не хватит мощи, то дальше будет тяжело.

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Шамиль Гамзатов крайний раз дрался против бразильца Клидсона Абреу в 2019 году на турнире UFC Fight Night 163 и победил раздельным решением судей. В его рекорде 14 побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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