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Топ-10 досрочных побед Федора Емельяненко
20 октября 08:13
автор: Антон Купреченков
автор фото: RT

Топ-10 досрочных побед Федора Емельяненко

23 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится дебютный турнир Bellator в России. В рамках этого турнира свой очередной бой проведет Федор Емельяненко. Соперником легендарного спортсмена станет американец Тимоти Джонсон.

1. ПОЕДИНОК С АНДРЕЕМ ОРЛОВСКИМ

Бой против Андрея Орловского состоялся в январе 2009 года на турнире Affliction. Емельяненко в бою с Орловским оформил один из самых зрелищных нокаутов в карьере. В процессе боя Андрей активно прессинговал, и в конце первого раунда загнал Федора в угол ринга. Орловский планировал ударить Емельяненко коленом в прыжке, но нарвался на правый кросс и был нокаутирован.

2. ПОЕДИНОК С МАРКОМ КОЛМАНОМ

Емельяненко встретился с Марком Колманом в рамках турнира Pride в апреле 2004 года. Марк, будучи базовым борцом, перевел Федора в партер, но россиянин вышел на рычаг локтя и провел болевой прием.

3. ПОЕДИНОК С БРЕТТОМ РОДЖЕРСОМ

Емельяненко сразился с американцем Бреттом Роджерсом в ноябре 2009 в рамках турнира Strikeforce / M-1 Global. Федор попал по Бретту размашистым ударом с правой руки и осуществил добивание.

4. ПОЕДИНОК С ХОНГ МАН ЧОЕМ

Федор сразился с корейцем Хонг Ман Чоем, который был намного тяжелее Федора, в декабре 2007 года в рамках турнира Yarennoka. В самом начале боя Емельяненко свалил корейца на себя и провел болевой прием на руку.

5. ПОЕДИНОК С С САТОШИ ИШИИ

Федор встретился с японцем Сатоши Ишии в декабре 2011 года в рамках ММА DREAM: New Year 2011. Японец не смог оказать серьезного сопротивление и был нокаутирован в первом раунде.

6. ПОЕДИНОК С КАЗУЮКИ ФУДЖИТОЙ

Емельяненко сразился с японцем Казуюки Фуджитой в июне 2003 года на турнире Pride 26. Казуюки стал первым бойцом, который отправил Федора в нокдаун, но Емельяненко смог восстановиться и задушил своего оппонента со спины.

7. ПОЕДИНОК С ФРЕНКОМ МИРОМ

Федор встретился с американцем Фрэнком Миром в апреле 2018 года в рамках Bellator 198. Уже в первом раунде Федор попал на встречу и добил упавшего Фрэнка.

8. РЕВАНШ С МАРКОМ КОЛМАНОМ

Емельяненко провел реванш с американцем Марком Колманом на турнире Pride 32 в апреле 2006 года. Бой получился похожим на первое противостояние. Федор победил болевым приемом на руку.

9. ПОЕДИНОК С ЧЕЙЛОМ СОННЕНОМ

Емельяненко встретился с американцем Чейлом Сонненом в рамках турнира Bellator в апреле 2018 года. Федор несколько раз отправлял Соннена в нокдаун и смог завершить поединок техническим нокаутом.

10. ПОЕДИНОК С ТИМОМ СИЛЬВИЕЙ

Емельяненко встретился с американцем Тимом Сильвией в июле 2008 года в рамках турнира Affliction. Бой получился быстрым. Федор ударами свалил Тима на канвас и провел удушение со спины.

источник: «Советский спорт»
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