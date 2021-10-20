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«Целое поколение бойцов вдохновилось его примером». Роман Богатов о поединке Емельяненко и Джонсона
20 октября 13:11
автор: Антон Купреченков
автор фото: Вконтакте Романа Богатова

«Целое поколение бойцов вдохновилось его примером». Роман Богатов о поединке Емельяненко и Джонсона

23 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится дебютный турнир Bellator в России. В рамках этого турнира свой очередной бой проведет Федор Емельяненко. Соперником легендарного спортсмена станет американец Тимоти Джонсон. Экс-чемпион M-1 Global, боец Brave FC Роман Богатов делает прогноз на предстоящий поединок.

– Я жду поединка. Не именно бой с Тимоти Джонсоном, а просто поединок Федора Емельяненко. Все наше поколение бойцов, в той или иной степени, выросло на боях Федора, вдохновилось его примером. Это бой, который посмотрят все фанаты ММА.

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Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

– Тимоти Джонсон хороший борец, он может создать для Федора проблемы. Федор не особо боролся в своих последних поединках и давно не дрался с базовыми борцами, речь именно о тяжеловесах. Да, Тимоти может попасть и попасть сильно, но он понимает, что Федор будет быстрее. Это лотерея, Тимоти, скорее всего, сделает акцент на борьбу. Он постарается повалить Федора, побить его в партере, сбить дыхание, а потом уже работать в стойке. Это его шанс, затянуть бой в поздние раунды, залежать, забить. Победить техническим нокаутом или решением судей.

Вконтакте Романа Богатова

– Мы не знаем как готовился Федор, раньше было много видео с подготовки, сейчас несколько фото. Сколько и как он работал? Никто не знает. В какой он форме? Мы не знаем. Я считаю, что Федор полетит вперед, будет стараться завершить бой в первом раунде. Попытается нокаутировать Джонсона. Если это не получится, то Федор столкнется с проблемами. Болею за Федора, но бой будет очень нервным.

источник: «Советский спорт»
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