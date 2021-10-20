«Целое поколение бойцов вдохновилось его примером». Роман Богатов о поединке Емельяненко и Джонсона

– Я жду поединка. Не именно бой с Тимоти Джонсоном, а просто поединок Федора Емельяненко. Все наше поколение бойцов, в той или иной степени, выросло на боях Федора, вдохновилось его примером. Это бой, который посмотрят все фанаты ММА.

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– Тимоти Джонсон хороший борец, он может создать для Федора проблемы. Федор не особо боролся в своих последних поединках и давно не дрался с базовыми борцами, речь именно о тяжеловесах. Да, Тимоти может попасть и попасть сильно, но он понимает, что Федор будет быстрее. Это лотерея, Тимоти, скорее всего, сделает акцент на борьбу. Он постарается повалить Федора, побить его в партере, сбить дыхание, а потом уже работать в стойке. Это его шанс, затянуть бой в поздние раунды, залежать, забить. Победить техническим нокаутом или решением судей.