“Я могла подраться с Крис Сайборг”. Дарина Маздюк о несостоявшемся поединке с чемпионкой Bellator

— Изначально, я думала, что главный бой турнира отдадут мне, а Федор Емельяненко будет в со-главном поединке. Перед подписанием контракта с Bellator нам предложили подраться с Крис Сайборг, чемпионкой организации в весовой категории до шестидесяти пяти килограммов. Поединок с ней должен был стать титульным. Если бы бой прошел в России, то в карде было два титульных боя..

https://www.instagram.com/p/CVPZbexIez-dAIp49Wf8due0J4HwxdY-88xZg80/

— Сначала мы отказались, а потом поставили условие, что нам нужно четыре месяца на подготовку к бою и решили выходить драться с ней. Но мой менеджер не стал подписывать меня на этот поединок. Крис хотела провести бой в весовой категории до шестидесяти пяти килограммов, а это совсем не моя весовая. Я готова была драться в категории ниже, но Крис не сможет согнать вес. Бой так и не состоялся.

https://www.instagram.com/p/CVLJV0mheqIveDXvw-PVnThNQaTUGTCvwv7Gck0/

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