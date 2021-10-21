ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Союз ММА не предлагает зрителю конкурентный продукт». Анатолий Сульянов о попытках запрета поп-ММА
21 октября 12:34
автор: Антон Купреченков
автор фото: РБК

«Союз ММА не предлагает зрителю конкурентный продукт». Анатолий Сульянов о попытках запрета поп-ММА

В России разворачивается волна недовольства поп-ММА, президент Союза ММА России Радмир Габдуллин призвал к урегулированию данного процесса на законодательном уровне. Сегодня ему ответил основатель HardCore Fighting Championship Анатолий Сульянов.

Хронология развития событий:

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин выразил озабоченность, что поп-ММА дискредитирует спорт:

«Считаю, что фрик-бои и так называемые поп-ММА не развивают, а позорят ММА, привносят неправильные ценности в наш вид спорта. Это нежелательный опыт, и мы в Союзе ММА России не поддерживаем начинания, которые в прямом смысле дискредитируют наш вид спорта. К сожалению, действующее законодательство не предоставляет нам в полной мере возможности повлиять на проведение в России крупных турниров профессиональными лигами. Ответственность для таких нарушителей законом пока не предусмотрена. Реклама букмекеров на таких неспортивных мероприятиях, как турниры поп-ММА, противоречит нормам закона. Со своей стороны мы будем призывать прокуратуру и ФАС обратить на это внимание. Уважающие закон букмекеры по закону не имеют права размещать свою эмблему и принимать ставки на такие события».

Центральная служба новостей

Основатель HardCore Fighting Championship Анатолий Сульянов подробно ответил Радмиру Габдуллину на своей странице в инстаграмм: «Мы выступаем «ЗА» спорт и за его развитие, а не за разделение и монополизацию.

Кто будет определять, что такое поп-ММА? Логотип Союза ММА на боях рэпера Чипинкоса, пранкера Эфирова, это, видимо, проф-ММА. А противостояние бойца UFC Хадиса Ибрагимова или чемпиона M1 Global Максима Дивнича не соответствуют стандартам?

Очевидно, что Союз ММА не в состоянии предложить ни зрителю, ни, рекламодателю конкурентный продукт, учитывающий интересы аудитории. Высокие рейтинги боев Youtube-промоушенов достигаются тем, что они соответствуют современным медиа-реалиям, а СОЮЗ ММА вместо развития индустрии, хочет только запрещать.

То, сколько внимания Габдуллин в своем заявлении уделил спонсорству букмекеров Youtube-промоушенов, для проф сообщества говорит только об одном – страхе лишиться рекламных денег. Вместо того, чтобы развивать спорт, делать его более зрелищным, повышать рекламную емкость рынка, он предлагает монополизировать рынок бюджетов и все.

Мы выступаем за конструктивный диалог между всеми участниками индустрии ММА. И мы, со своей стороны, готовы делиться медийными возможностями и опытом продвижения. Готовы перенимать лучший опыт других организаций. Развиваться спорт будет только так, благодаря конкуренции и партнерству, а не благодаря запретам и ограничениям. В конце концов, что интересно, а что-нет,определяет аудитория, а не Союзы или чиновники».

Esquire.ru

Стоит отметить, что просмотры поединков поп-ММА в Youtube намного выше чем количество просмотров официальных соревнований проводимых под эгидой Союза ММА России.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российский вратарь претендует на звание лучшего в мире"Тампа" проиграла "Флориде", несмотря на 28 сэйвов ВасилевскогоВеттори пообещал нокаутировать Косту задолго до окончания поединкаРусская звезда фильма для взрослых ответила на вопрос про ДзюбуНеожиданные слова Семака после поражения "Зенита" от "Ювентуса"Ушел от Загитовой к дочери Маликова: все про любовь Капризова
«Дзюба ни разу не зацепился за мяч — вот вам и разница с РПЛ». Наумов — о поражении «Зенита» от «Ювентуса»
ий президент «Локомотива» Николай Наумов объяснил «Плеймейкеру», почему «Зенит» проиграл в 3-м туре Лиги чемпионов «Ювентусу» (0:1).
Журналиста после матча с «Лестером» избил экс-глава спартаковской «Фратрии»: что произошло?
Неприятный инцидент случился после матча 3-го тура Лиги Европы «Спартак» - «Лестер» (3:4) с журналистом РБК Александром Щеголевым.
«Если б Рассказов сдержал этого демона, то играл бы в АПЛ». Червиченко — о матче «Спартак» — «Лестер»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча 3-го тура Лиги Европы, в котором красно-белые уступили на своем поле со счетом 3:4.
Антирекорды «Спартака»: Дака забил красно-белым самые быстрые хет-трик и покер в истории Лиги Европы
23-летний нападающий «Лестер» Патсон Дака стал автором двух исторических достижений в матче 3-го тура Лиги Европы против «Спартака». А мы вспоминаем все хет-трики в ворота российских клубов в рамках этого турнира в нашей видеоподборке.
3:4 в матче «Спартака» и «Лестера» — уникальный счет? Судя по ставкам, вовсе нет
В БК «Лига Ставок» 20 октября были зарегистрированы крупные и любопытные выигрыши по пари на матч 3-го тура Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером».
Тарасенко и Барбашев сорвали куш в Вегасе. Как русские вывели «Сент-Луис» в лидеры НХЛ
Голы Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева принесли «Сент-Луису» гостевую победу над «Вегасом» (3:1) и первое место в таблице Западной конференции.
Увы, это потолок «Зенита». Как чемпион России держался 85 минут, но все равно проиграл «Ювентусу»
В матче Лиги чемпионов питерцы уступили туринскому клубу 0:1 и серьезно осложнили себе борьбу за выход в плей-офф.
Киевская вакцина для «Барселоны». Как победа над «Динамо» отменила похороны каталонского суперклуба
Гол опытнейшего центрального защитника Жерара Пике принес «Барселоне» победу в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:0).
Замбийский кошмар «Спартака». Как красно-белые проиграли «Лестеру», ведя 2:0, а Патсон Дака оформил покер
В 3-м туре Лиги Европы московские спартаковцы уступили дома обладателям Кубка Англии - 3:4, пропустив четыре мяча от 23-летнего нападающего сборной Замбии Патсона Даки.
Дружба Александра Невского и Шварценеггера — правда или пиар? Ответ не очевиден
Культурист и актер Александр Невский часто говорил о дружбе с Арнольдом Шварценеггером – и каждый раз получал в свой адрес волны интернет-хейта. Дескать, он просто пару раз сфотографировался с Арнольдом... Однако летом 2021 года случилось невероятное.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика