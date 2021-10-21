«Союз ММА не предлагает зрителю конкурентный продукт». Анатолий Сульянов о попытках запрета поп-ММА

Хронология развития событий:

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин выразил озабоченность, что поп-ММА дискредитирует спорт:

«Считаю, что фрик-бои и так называемые поп-ММА не развивают, а позорят ММА, привносят неправильные ценности в наш вид спорта. Это нежелательный опыт, и мы в Союзе ММА России не поддерживаем начинания, которые в прямом смысле дискредитируют наш вид спорта. К сожалению, действующее законодательство не предоставляет нам в полной мере возможности повлиять на проведение в России крупных турниров профессиональными лигами. Ответственность для таких нарушителей законом пока не предусмотрена. Реклама букмекеров на таких неспортивных мероприятиях, как турниры поп-ММА, противоречит нормам закона. Со своей стороны мы будем призывать прокуратуру и ФАС обратить на это внимание. Уважающие закон букмекеры по закону не имеют права размещать свою эмблему и принимать ставки на такие события».

Центральная служба новостей

Основатель HardCore Fighting Championship Анатолий Сульянов подробно ответил Радмиру Габдуллину на своей странице в инстаграмм: «Мы выступаем «ЗА» спорт и за его развитие, а не за разделение и монополизацию.

Кто будет определять, что такое поп-ММА? Логотип Союза ММА на боях рэпера Чипинкоса, пранкера Эфирова, это, видимо, проф-ММА. А противостояние бойца UFC Хадиса Ибрагимова или чемпиона M1 Global Максима Дивнича не соответствуют стандартам?