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«Следующий бой хочу провести в США». Ирина Алексеева о победе на турнире Bellator
25 октября 20:09
автор: Антон Купреченков

«Следующий бой хочу провести в США». Ирина Алексеева о победе на турнире Bellator

Российский боец ММА Ирина Алексеева поделилась с «Советским спортом» впечатлениями от победы на турнире Bellator и рассказала о ближайших планах.

— От боя впечатления пока непонятные, я вроде выиграла, хотя, весь бой думала, что проиграла. Осадок после последнего поражения ощущался. Видимо, из-за долгого простоя, я разучилась радоваться победам. Я допустила много ошибок, а в конце третьего раунда чуть не попалась на удушение. Диана Авсарагова и Мурад Бичуев мне очень помогали, если бы не они, то не знаю как завершился бы этот поединок. Они полностью подготовили меня к бою, были рядом во время тяжелой сгонки веса и периода восстановления. Их терпение, вера в меня, они очень мне помогли и дали настрой для победы. Самое главное, я видела, что они переживают, но в их глазах была уверенность в моей победе. Мы даже шутили перед боем. Сейчас вспоминаю, что был смешной момент. Мурад и Диана развернули баннер в моем углу, а я ходила из одного конца в другой, с одного угла мне давал наставления Мурад, а с другого Диана. Я так и ходила, что даже не слышала, что меня объявляют, успела только поднять руку и показать, что это я.

Источник фото: Lucas Noonan/Bellator MMA

Мой менеджер сказал, что будем делать визу в США. После Нового года я хочу подраться снова. Мои секунданты — они очень нужны мне в америке. В прошлом бою Диана Авсарагова ездила без них, а это тяжело. Мне нет разницы, с кем и когда драться, главное, чтобы мой угол был со мной. Отдельное спасибо моей команде Рать.

источник: «Советский спорт»
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