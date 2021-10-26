Они идут за миллионом долларов. Где смотреть финальную часть PFL: сезон 2021

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В полулегкой, легкой, полусредней, полутяжелой, женской легкой, тяжелой определились финалисты. Нас ожидает – шесть титульных поединков. Победитель каждого получит по одному миллиону долларов.

В финалах выступят два россиянина: Магомед Магомедкеримов и Мовлид Хайбулаев. Представитель Таджикистана: Лоик Раджабов. В организации дебютирует экс-боец UFC Омари Ахмедов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Professional Fighters League (@pflmma)

Где смотреть турнир?

Турнир пройдет в ночь с 27 на 28 октября 2021 года в Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Голливуд, Флорида, США.

Турнир в прямом эфире покажут на телеканалах: ESPN-2, ESPN+, ESPN Deportes. В России прямую трансляцию поединков можно увидеть бесплатно на портале Tele-Sport. Начало эфира — в 1:30 по московскому времени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Professional Fighters League (@pflmma)

Мероприятие будет транслироваться на платформе «Окко». Прямой эфир можно посмотреть по платной подписке. Начало эфира в 1:30 по московскому времени.

Состав участников турнира

Титульный бой в легком женском весе: Кайла Харрисон – Тэйлор Гуардадо;

Титульный бой в полусреднем весе: Рэй Купер III – Магомед Магомедкеримов;

Легкий женский вес: Кларисса Шилдс – Эбигейл Монтес;

Титульный бой в тяжелом весе: Бруно Каппелозза – Анте Делия;

Титульный бой в полулегком весе: Мовлид Хайбулаев – Крис Уэйд;

Титульный бой в полутяжелом весе: Антонио Карлос Джуниор – Мартин Хамлет;

Титульный бой в легком весе: Лоик Раджабов – Рауш Манфио;

Средний вес: Омари Ахмедов – Джордан Янг;

Легкий женский вес: Джулия Бадд – Кэтлин Янг;

Легкий вес: Дон Мэдж – Натан Вилльямс.