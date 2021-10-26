Последний бой Императора. Возможные соперники Федора Емельяненко

1. Брок Леснар

Бой с экс-чемпионом UFC Броком Леснаром срывался много раз, в свое время, очень многие фанаты ММА мечтали о таком поединке. Лет пятнадцать назад… Время идет и Брок совсем уже не грозен, с ММА он завязал. Президент Bellator Скотт Кокер продолжает говорить об этом бое, но менеджер Леснара сказал, что такой поединок им уже не интересен. Кто знает, но может противостояние с Леснаром завершит карьеру Федора Емельяненко.

В последний раз 44-летний Леснар дрался по правилам ММА в 2016 году против Марка Ханта, Брок провалил тест на допинг и поединок был признан несостоявшимся. На счету Брока 5 побед и 3 поражения.

2. Джуниор дос Сантос

Экс-чемпион UFC Джуниор дос Сантос покинул организацию и неоднократно заявлял, что готов к бою с Федором. Сантос яркий ударник, который может доставить Федору очень много неприятностей. Если Bellator сведет их, то болельщикам нужно запасаться валидолом, бой будет очень напряженным.

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37-летний Сантос одержал 21 победу и потерпел 9 поражений. Последний поединок провел год назад и уступил Сирилу Гану техническим нокаутом во втором раунде.

3. Алистар Оверим

Бой с Алистаром Оверимом планировался много раз, но срывался. Оверим говорил, что Федор избегал этого боя, а Емельяненко утверждал обратное. Оверим легендарный боец с великолепной ударной базой и защитой от борьбы. Бой с Федором закроет очень много вопросов и станет ярким завершением карьеры “Императора”.

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41-летний Оверим провел последний бой в феврале этого года, проиграв техническим нокаутом российскому бойцу Александру Волкову. В статистике Оверима 47 побед и 9 поражений.

4. Фабрисио Вердум

Оба бойца встречались в далеком 2010 году. Тогда Фабрисио сотворил сенсацию и провел Емельяненко треугольник. Реванш обсуждался все это время, но так и не состоялся. Вердум заявлял, что готов дать бой Федору в любой точке земного шара.

44-летний Вердум имеет в статистике 24 победы и 9 поражений. В последний раз Фабрисио дрался в мае этого года на турнире PFL. Он проиграл Хенану Феррейре, но результат отменили из-за запрещенного удара.

5. Чейк Конго

Конго занимает третью строчку в рейтинге тяжеловесов Bellator. Является универсалом и может стать серьезным оппонентом для Емельяненко.

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В статистике Чейка 30 побед и 11 поражений. В последнем бою, который прошел в этом году, он нокаутировал Сергея Харитонова.

6. Андрей Орловский

Федор нокаутировал Орловского в 2009 году. Андрей много лет жаждет реванша. У Орловского действующий контракт с UFC, а для боя с Федором ему нужно подписать контракт с Bellator. Однозначно, что это будет очень яркий поединок и долгожданный реванш.

В статистике Орловского 32 победы, 20 поражений. В октябре этого года он победил Карлоса Фелипе единогласным решением судей

7. Райан Бендер

В 2019 году Райан победил Федора техническим нокаутом в первом раунде, поединок состоялся в рамках финала гран-при Bellator в тяжелом весе. Бейдер является чемпионом Bellator в тяжелом весе, но, судя по последним поединкам, потерял былые кондиции. Реванш станет прекрасным завершением карьеры для Федора.

38-летний Бейдер имеет в послужном списке 28 побед и 7 поражений. В последнем поединке он уступил Кори Андерсону техническим нокаутом.





