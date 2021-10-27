Ян, Тухугов и Махачев в одном карде. Где смотреть UFC 267

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Полутяжелый вес, титульный бой: Ян Блахович – Гловер Тейшейра;
Легчайший вес, бой за временный титул: Петр Ян – Кори Сэндхаген;
Легкий вес: Ислам Махачев – Дэн Хукер
Тяжелый вес: Александр Волков – Марчин Тыбура
Полусредний вес: Ли Джинглианг – Хамзат Чимаев
Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир
Женщины, первый наилегчайший вес: Аманда Рибас – Вирна Яндироба
Полулегкий вес: Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов
Средний вес: Альберт Дураев – Роман Копылов
Полутяжелый вес: Шамиль Гамзатов – Михал Олексейчук
Полулегкий вес: Макван Амирхани – Лерон Мерфи
Средний вес: Язон Ху – Андре Петроски
Легкий вес: Магомед Мустафаев – Дамир Исмагулов
Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков – Аллан Насцименту
Нас ожидает звездный состав участников и множество представителей России.
ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC 267
Предварительные поединки начнутся 30 октября в 17:30 по московскому времени, основные бои в 21:00 по Москве.
Поединки будут транслироваться в прямом эфире на UFC Fight Pass. Прямые эфиры будут показаны на телеканале UFC TV, на сервисах Wink и More.tv.