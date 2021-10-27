Ян, Тухугов и Махачев в одном карде. Где смотреть UFC 267

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Полутяжелый вес, титульный бой: Ян Блахович – Гловер Тейшейра;

Легчайший вес, бой за временный титул: Петр Ян – Кори Сэндхаген;

Легкий вес: Ислам Махачев – Дэн Хукер

Тяжелый вес: Александр Волков – Марчин Тыбура

Полусредний вес: Ли Джинглианг – Хамзат Чимаев

Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир

Женщины, первый наилегчайший вес: Аманда Рибас – Вирна Яндироба

Полулегкий вес: Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов

Средний вес: Альберт Дураев – Роман Копылов

Полутяжелый вес: Шамиль Гамзатов – Михал Олексейчук

Полулегкий вес: Макван Амирхани – Лерон Мерфи

Средний вес: Язон Ху – Андре Петроски

Легкий вес: Магомед Мустафаев – Дамир Исмагулов

Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков – Аллан Насцименту

Нас ожидает звездный состав участников и множество представителей России.

ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC 267

Предварительные поединки начнутся 30 октября в 17:30 по московскому времени, основные бои в 21:00 по Москве.

Источник фото: Instagram ESPN MMA

Поединки будут транслироваться в прямом эфире на UFC Fight Pass. Прямые эфиры будут показаны на телеканале UFC TV, на сервисах Wink и More.tv.