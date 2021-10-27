Российский десант в Абу-Даби. Наши соотечественники на UFC 267

UFC сводит в бою двух россиян. Дамир Исмагулов идет на серии из пятнадцати побед подряд. Магомед Мустафаев будет стремиться закрыть предыдущее поражение от Брэда Риддела. Нас ожидает интересный поединок, скорее всего, Мустафаев попытается использовать борьбу, а Дамир научился очень хорошо от нее защищаться.

Тагир Уланбеков проведет свой второй поединок в рамках UFC, он получал различные повреждения, его бой срывался несколько раз. Сейчас Тагир максимально собран и готов оформить очередную победу.

Шамиль Гамзатов идет за второй победой в UFC, Он прошел полноценный лагерь в клубах “Горец” и Крепость”. Шамиль имеет большую любительскую базу, может успешно работать в стойке и имеет отличную борьбу. Михал Олексейчук чередует победы и поражения. Два последних поединка он проиграл в борьбе. Скорее всего, Гамзатов будет использовать наиболее сильные свои стороны.

Источник фото: Instagram Krepost FC

Альберт Дураев – Роман Копылов. Бой в среднем весе

Альберт Дураев дебютирует в организации против опасного ударника Романа Копылова. Роман был задушен в первом поединке в UFC. Однозначно, что он будет стремиться закрыть поражение. Дураев более универсален и представляет очень сильную угрозу для Копылова. Нас ожидает бой, в котором сложно выявить фаворита.

Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов. Бой в полулегком весе

Зубайра Тухугов очень стремится реабилитировать прошлое поражение и постарается не доводить бой до судейского решения. Рикардо Рамос любит зарубиться, а может и побороться. Все, что любит Зубайра. Скорее всего, мы сможем насладиться боем в стойке.

Источник: Instagram Krepost FC

Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир. Бой в полутяжелом весе

Магомед Анкалаев продолжает упорное движение к титулу, а Волкан Оздемир стоит на его пути. Бой точно не получится легким, но Магомеду есть чем удивить Оздемира. Ждем очередной нокаут.

Источник фото: Instagram UFC Europe

Александр Волков – Марчин Тыбура. Бой в тяжелом весе

Российско-польское противостояние. Марчин Тыбура идет на серии из пяти побед к ряду, он стал драться в стойке, хотя, все мы помним, что он является великолепным грэпплером. Александру Волкову необходимо закрыть поражение от Гана. Волков имеет более сильную стойку и очень хорошо защищается от борьбы. Есть большая вероятность, что поединок не дойдет до решения.

Ислам Махачев – Дэн Хукер. Бой легком весе.

Один из самых ожидаемых поединков турнира. Дэн Хукер – это, на данный момент, главный вызов в карьере Ислама Махачева. Дэн проигрывал Чендлеру и Порье, а это главные действующие лица дивизиона. Исламу нужно побеждать и продолжать свой путь к титулу, который уже очень близко. Большинство своих поражений Хукер потерпел решением судей и сабмишенами. Сможет ли он сопротивляться борьбе Махачева? Узнаем совсем скоро.

Источник фото: Instagram UFC Europe

Петр Ян – Кори Сэндхаген. Бой за временный титул в легчайшем весе

Все мы ждали реванш Яна и Стерлинга, но получаем данный поединок. Он определит временного чемпиона организации в легчайшем весе. Умар Нурмагомедов сказал нам, что Петру нужно включить свою борьбу, которая станет ключом к победе. Кори будет рассчитывать на бой в стойке, а Петр Ян может его удивить.

Источник фото: Instagram UFC Europe

Ли Джинглианг – Хамзат Чимаев. Бой в полулегком весе

Хамзат Чимаев возвращается после простоя, он перенес коронавирус и долго не мог восстановиться. Чимаев сам себе противник, что будет в этом бою – зависит только от его состояния. Ли, скорее всего, не сможет ничего противопоставить Хамзату, которого мы знали до болезни.