Магомед Анкалаев против Немкова и Молдавского. Забытые бои топового полутяжа из России

Чемпионат России по ММА 2013 году — очень значимое событие для отечественных смешанных единоборств того времени. Магомед провел четыре поединка и вышел в финал, а в главном бою его ожидал Рашид Юсупов, который сейчас является бойцом PFL. В том поединке Магомед Анкалаев уступает рычагом локтя, занимает второе место и становится — Мастером спорта России по ММА.

В 2013 году Магомед Анкалаев побеждает на чемпионате Дагестана по ММА, а потом уверенно забирает чемпионат Северо-Кавказского Федерального Округа, открывая себе путь на чемпионат России. Анкалаев выступает за клуб “Горец” и тренируется под руководством Шамиля Алибатырова и Сухраба Магомедова.

КУБОК МИРА В БАКУ

Магомед попадает в сборную России по ММА. Он отправляется в Баку на Кубок мира и уверенно его забирает.

ММА России

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2014 году Магомед Анкалаев повторяет свой путь и вновь проходит отбор на чемпионат России по ММА. Союз ММА России, в те времена, смог собрать в своих рядах очень сильный состав участников. Будущие топы мировых лиг дрались там: Магомед Анкалаев, Вадим Немков, братья Хирамагомедовы, Петр Ян, Саид Нурмагомедов, Рашид Юсупов, Валентин Молдавский и многие другие.

ММА России

ПРОТИВОСТОЯНИЕ С НЕМКОВЫМ

Будущие топовые бойцы UFC и Bellator сошлись в финальной схватке. Кстати, аналитики ставили на Вадима Немкова. На первой минуте он поймал Анкалаева на гильотину, но Магомед не сдался, вышел из захвата и доминировал оставшуюся часть боя. По итогам поединка он одержал победу единогласным решением судей.

Посмотреть видео можно тут.

ПОРАЖЕНИЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

В составе сборной России по ММА Магомед Анкалаев отправился на чемпионат мира 2014. Россиянин одержал три победы и вышел в финал, там его ждал Мурад Абдулрахманов из Казахстана, который провел Магомеду рычаг локтя в первом раунде. Анкалаев занял второе место, а все остальные представители сборной команды взяли золотые медали. Это поражение очень задело бойца.

Посмотреть видео можно тут.

Магомед продолжил выступления. Стал победителем Кубка Москвы и заработал первые сто тысяч рублей. Как чемпион России он должен был сразиться с обладателем Кубка, за Суперкубок России. Судьба свела его с Валентином Молдавским, действующим чемпионом Bellator. Валентин получил травму и на замену вышел Михаил Рогозин, которого Анкалаев уверенно победил.

Посмотреть видео можно тут.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2015

Анкалаев снова проходит многоступенчатый отбор и попадает на чемпионат России, который проходит в Омске. Молдавский и Анкалаев идут к финалу с разных сторон сетки. Напомним, что в Союзе ММА действует олимпийская система. Нынешние топы сошлись в финале. Это был сложный поединок. Магомед доминировал в борьбе, много бил сверху, а Валентин пытался контрить. Раздельным решением судей победил Магомед Анкалаев, став двукратным чемпионом России по ММА в полутяжелом весе.

Посмотреть видео можно тут.

ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ МИРА

Анкалаев усиленно готовится к чемпионату мира в составе сборной России. Спарринги, сборы и активные тренировки.

ММА России

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗА FEDOR TEAM И БОИ В ЯПОНИИ

В конце 2015 года Федор Емельяненко возобновляет свою карьеру, создает команду Fedor Team. Он предложил Магомеду Анкалаеву стать частью его команды и провести поединок на новогоднем турнире в Японии. Пообщавшись с тренерами, Анкалаев решает, что надо закрыть обидное поражение прошлого года, стать чемпионом мира. В состав Fedor Team он не вошел. а продолжил подготовку к мировому первенству.

ММА России

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Чемпионат мира проходил в Праге, Анкалаев провел пять поединков, вышел в финал и уверенно забрал победу.

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НОВЫЕ ПОБЕДЫ

После чемпионата мира Магомед сразу отправляется на новый турнир и вновь становится обладателем Суперкубка России по ММА.

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Магомед Анкалаев признан лучшим спортсменом 2015 по версии Союза ММА России.

ММА России

Весь следующий год Магомед Анкалаев проводил поединки по профессиональному ММА, но заявился на чемпионат России. Разумеется, он снова одержал победу и стал трехкратным обладателям этого титула.

Магомед Анкалаев — первый мастер спорта международного класса по ММА в России. Удостоверение ему вручил лично Федор Емельяненко.

ММА России

БИТВА В МАКАО

Магомед Анкалаев завершил 2016 год очередной яркой победой на чемпионате мира в Макао, в составе звездной сборной России по ММА.

ММА России

Магомед Анкалаев отслужил в армии и стал бойцом UFC.