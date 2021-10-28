ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Магомед Анкалаев против Немкова и Молдавского. Забытые бои топового полутяжа из России
28 октября 07:22
автор: Антон Купреченков
автор фото: ММА России

Магомед Анкалаев против Немкова и Молдавского. Забытые бои топового полутяжа из России

30 октября в Абу-Даби состоится UFC 267, топовый российский полутяжеловес Магомед Анкалаев проведет поединок против Волкана Оздемира. Советский спорт расскажет о начале пути Магомеда в ММА, забытых страницах его биографии

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ В СОЮЗЕ ММА РОССИИ

В 2013 году Магомед Анкалаев побеждает на чемпионате Дагестана по ММА, а потом уверенно забирает чемпионат Северо-Кавказского Федерального Округа, открывая себе путь на чемпионат России. Анкалаев выступает за клуб “Горец” и тренируется под руководством Шамиля Алибатырова и Сухраба Магомедова.

Чемпионат России по ММА 2013 году — очень значимое событие для отечественных смешанных единоборств того времени. Магомед провел четыре поединка и вышел в финал, а в главном бою его ожидал Рашид Юсупов, который сейчас является бойцом PFL. В том поединке Магомед Анкалаев уступает рычагом локтя, занимает второе место и становится — Мастером спорта России по ММА.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @sukhrab_magomedov

КУБОК МИРА В БАКУ

Магомед попадает в сборную России по ММА. Он отправляется в Баку на Кубок мира и уверенно его забирает.

ММА России

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2014 году Магомед Анкалаев повторяет свой путь и вновь проходит отбор на чемпионат России по ММА. Союз ММА России, в те времена, смог собрать в своих рядах очень сильный состав участников. Будущие топы мировых лиг дрались там: Магомед Анкалаев, Вадим Немков, братья Хирамагомедовы, Петр Ян, Саид Нурмагомедов, Рашид Юсупов, Валентин Молдавский и многие другие.

ММА России

ПРОТИВОСТОЯНИЕ С НЕМКОВЫМ

Будущие топовые бойцы UFC и Bellator сошлись в финальной схватке. Кстати, аналитики ставили на Вадима Немкова. На первой минуте он поймал Анкалаева на гильотину, но Магомед не сдался, вышел из захвата и доминировал оставшуюся часть боя. По итогам поединка он одержал победу единогласным решением судей.

Посмотреть видео можно тут.

ПОРАЖЕНИЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

В составе сборной России по ММА Магомед Анкалаев отправился на чемпионат мира 2014. Россиянин одержал три победы и вышел в финал, там его ждал Мурад Абдулрахманов из Казахстана, который провел Магомеду рычаг локтя в первом раунде. Анкалаев занял второе место, а все остальные представители сборной команды взяли золотые медали. Это поражение очень задело бойца.

Посмотреть видео можно тут.

Магомед продолжил выступления. Стал победителем Кубка Москвы и заработал первые сто тысяч рублей. Как чемпион России он должен был сразиться с обладателем Кубка, за Суперкубок России. Судьба свела его с Валентином Молдавским, действующим чемпионом Bellator. Валентин получил травму и на замену вышел Михаил Рогозин, которого Анкалаев уверенно победил.

Посмотреть видео можно тут.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2015

Анкалаев снова проходит многоступенчатый отбор и попадает на чемпионат России, который проходит в Омске. Молдавский и Анкалаев идут к финалу с разных сторон сетки. Напомним, что в Союзе ММА действует олимпийская система. Нынешние топы сошлись в финале. Это был сложный поединок. Магомед доминировал в борьбе, много бил сверху, а Валентин пытался контрить. Раздельным решением судей победил Магомед Анкалаев, став двукратным чемпионом России по ММА в полутяжелом весе.

Посмотреть видео можно тут.

ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ МИРА

Анкалаев усиленно готовится к чемпионату мира в составе сборной России. Спарринги, сборы и активные тренировки.

ММА России

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗА FEDOR TEAM И БОИ В ЯПОНИИ

В конце 2015 года Федор Емельяненко возобновляет свою карьеру, создает команду Fedor Team. Он предложил Магомеду Анкалаеву стать частью его команды и провести поединок на новогоднем турнире в Японии. Пообщавшись с тренерами, Анкалаев решает, что надо закрыть обидное поражение прошлого года, стать чемпионом мира. В состав Fedor Team он не вошел. а продолжил подготовку к мировому первенству.

ММА России

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Чемпионат мира проходил в Праге, Анкалаев провел пять поединков, вышел в финал и уверенно забрал победу.

Посмотреть видео можно тут.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ

После чемпионата мира Магомед сразу отправляется на новый турнир и вновь становится обладателем Суперкубка России по ММА.

Посмотреть видео можно тут.

Магомед Анкалаев признан лучшим спортсменом 2015 по версии Союза ММА России.

ММА России

Весь следующий год Магомед Анкалаев проводил поединки по профессиональному ММА, но заявился на чемпионат России. Разумеется, он снова одержал победу и стал трехкратным обладателям этого титула.

Магомед Анкалаев — первый мастер спорта международного класса по ММА в России. Удостоверение ему вручил лично Федор Емельяненко.

ММА России

БИТВА В МАКАО

Магомед Анкалаев завершил 2016 год очередной яркой победой на чемпионате мира в Макао, в составе звездной сборной России по ММА.

ММА России

Магомед Анкалаев отслужил в армии и стал бойцом UFC.

ММА России

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Range Rover 2022 – премиальный кроссовер посвежел и стал умнееВозвращение чемпионата России к системе "весна - осень" не обсуждаетсяТрем российским артистам разрешили выступать на УкраинеЗвезда фильмов для взрослых не стала молчать про ДзюбуВ «Спартаке» приняли решение по ВиторииРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавица
Еще одна хорошая новость для Федуна. «Баварию» размазали в Гладбахе не хуже, чем «Спартак» — в Питере
В Кубке Германии менхенгладбахская «Боруссия» со счетом 5:0 переиграла мюнхенцев и выбила их из турнира.
«Швед адаптировался в ЦСКА еще на сборах». Защитник армейцев Иван Ухов — о победной серии в Евролиге
Игрок сборной России и ЦСКА Иван Ухов рассказал «Плеймейкеру» о готовности команды к ближайшему матчу Евролиги против французского «Виллербанна» и том, как армейцы справляются с травмами лидеров.
Почему гимнастику нельзя раскрутить как фигурку? Страна все-таки увидела триумф Авериной, но политика нашего ТВ поражает
Чемпионат мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю начался с побед Дины Авериной в упражнениях с обручем и мячом. Однако 14-го и 15-го мирового золота россиянки страна вполне могла не увидеть. Как не увидела совсем недавно триумфа и скандала вокруг нашей суперзвезды Ангелины Мельниковой на ЧМ по гимнастике спортивной. Как такое может быть не интересно ТВ?!
Брюс Ли против Чака Норриса. Как снималась главная драка мирового кинематографа
Боец ММА Петр Ян, которому 30 октября 2021 года предстоит драться за звание чемпиона UFC в легчайшем весе, считает Брюса Ли своим кумиром. «Плеймейкер» вспоминает самый знаменитый бой с участием легендарного Брюса - против Чака Норриса в римском Колизее.
«Циничный заговор для удержания клиентов». William Hill обвиняют в демпинге цен на горячую еду
Букмекерская компания William Hill в тестовом режиме запустила программу по продаже недорогих горячих блюд, но наткнулась на критику и обвинения в цинизме.
Сын беглого бизнесмена и гроза Моуринью. Никита Хайкин — главная загадка в сборной Карпина
«Плеймейкер» подготовил видеорассказ о 26-летнем вратаре норвежского клуба «Буде-Глимт» Никите Хайкине, который неожиданно попал в расширенный состав сборной России на решающие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.
В Европе больше всего футболистов вырастил «Аякс», в России — «Локо». А где же хваленая академия Галицкого?
Швейцарская футбольная обсерватория CIES составила рейтинг клубов по числу воспитанников, представленных в высших дивизионах национальных чемпионатов. Для России удивило отсутствие в Топ-5 «Краснодара», который вкладывает огромные деньги в подготовку собственного резерва.
Нет Никиты — Андрюха выручит! Как русский вратарь привел «Тампу» к первой полноценной победе сезона
В выездном матче с «Питтсбургом» Андрей Василевский сделал 28 сэйвов и помог действующему чемпиону НХЛ одержать первую победу в сезоне в основное время (5:1).
Снеговик Монсон не развалился, Архангел Никулин милосердно победил. Итоги вечера Pravda Fighting в Москве
26 октября в КЗ «Мир» на Цветном бульваре прошел боксерский вечер Pravda Fighting Championship, главным событием которого стал поединок Джеффа Монсона и Тимура Никулина.
«Спартак» требует сатисфакции! Не у «Зенита», а у Газизова, который должен вернуть народной команде 88 млн рублей
Шамиль Газизов проиграл суд «Спартаку» на 400 миллионов рублей, которые намеревался взыскать с бывшего клуба в качестве выходного пособия.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика