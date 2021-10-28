Победа Хайбулаева и обидное поражение Магомедкеримова. Обзор финала Гран-при PFL

ПОРАЖЕНИЕ ОМАРИ АХМЕДОВА
Экс-боец UFC Омари Ахмедов неудачно дебютировал в рамках PFL. Джордан Янг полностью перебил его в стойке, поединок был остановлен в третьем раунде, рефери зафиксировал технический нокаут.
ПОРАЖЕНИЕ ЛОИКА РАДЖАБОВА
Представитель Таджикистана Лоик Раджабов не смог завершить сезон на победной ноте. Рауш Манфино оказался сильнее и победил единогласным решением судей, стал долларовым миллионером.
УДУШЕНИЕ СО СПИНЫ
Антони Карлос Джуниор провел яркий сезон и финал. В первом раунде он забрал спину Мартина Гамлета и провел удушающий прием, став победителем Гран-при в полутяжелом весе.
ПОБЕДА МОВЛИДА ХАБУЛАЕВА
Как мы и ожидали, Мовлид Хайбулаев разобрал Криса Уэйда по полной программе и стал победителем Гран-при в полулегком весе. Победа единогласным решением судей,
ФИНАЛ В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ
Бруно Каппелоцца привык завершать бои досрочно, но Анте Делия, руководимый легендарным Мирко КроКопом, дал бой, Бруно оказался более универсален и одержал победу единогласным решением судей.
СЕНСАЦИОННОЕ ПОРАЖЕНИЕ МАГОМЕДА МАГОМЕДКЕРИМОВА
Наш боец шел к повторению успеха прошлого года, побеждая Рэя Купера III в реванше. Кульминация произошла в концовке третьего раунда. Купер попал навстречу правым боковым, Магомедкеримова повело, он пропустил еще один удар и упал. Рэй осуществил добивание, а Магомед потерял сознание и упустил победу.
НЕПОБЕДИМАЯ
Кайла Харрисон продолжает зачищать весь женский дивизион PFL. Удивительно, что Тэйлор Гуардадо смогла продержаться до второго раунда, но, как все и ждали, сдалась от болевого приема на руку.
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