Прогноз бойца Bellator Ирины Алексеевой на поединки Яна и Махачева

ПЕТР ЯН ПРОТИВ КОРИ СЭНДХАГЕНА

- Думаю, что Петр Ян победит. Он очень чувствительный и талантливый боец. Вспомните, в начале карьеры Хабиба Нурмагомедова, про него постоянно говорили, что он проиграет, вот этому проиграет точно, а Хабиб выходил все сильнее и снова побеждал, ситуация с Яном идентичная. Петр разбирает всех, он разбирал Стерлинга, думаю, что Сэндхагена он тоже победит. Ян очень грамотно дерется, отлично чувствует октагон и ориентируется в бою, является очень интеллектуальным спортсменом, который всегда думает головой. Поединок со Стерлингом — это не его ошибка, мы слышали, что это была команда его угловых. Думаю, что он разберет Сэндхагена, в его глазах горит огонь. Многие говорят сейчас, что он ненастоящий чемпион, а Петр будет доказывать всем, что это не так.

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ИСЛАМ МАХАЧЕВ ПРОТИВ ДЭНА ХУКЕРА

- Махачев должен победить в этом бою. У него есть все данные для этого, профессиональные навыки и огромная поддержка, не только со стороны зрителей, но и со стороны команды Хабиба, а там очень классные спарринг-партнеры и тренерский состав, который полностью разобрал Хукера. Исламу Махачеву остается выполнить план на бой.