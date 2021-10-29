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Как Петр Ян в Союзе ММА выступал. История становления карьеры топового бойца из России
29 октября 08:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram UFC Russia

Как Петр Ян в Союзе ММА выступал. История становления карьеры топового бойца из России

Петр Ян прошел большой любительский путь, который сделал его нынешним топовым бойцом UFC. «Советский спорт» расскажет о первых боях и поражениях российского проспекта.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Изначально, начинающий боец Петр Ян дрался за Омскую область. В 2013 году Петр дебютировал на Кубке России по ММА, который проходил во Владивостоке. Ян победил в первом поединке, а за выход в полуфинал уступил Самвелу Маркосяну из Москвы. Стоит отметить. что Самвел со спортом завязал и сейчас о его успехах почти никто не помнит.

Видео можно посмотреть тут.

ВЕСНА 2014. ЧЕМПИОНАТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Весной 2014 года Петр Ян становится чемпионом Омской области по ММА. Он отбирается на чемпионат Сибирского-Федерального Округа и отправляется туда. Ян проводит четыре поединка и выходит в финал.

Федерация ММА Новосибирской области

В финале Петр встречается с Джабаровым Даянатом, который проводит много тейкдаунов, а Петр, будучи базовым боксером, еще не умеет от них защищаться, но Петр откровенно перебивает его в стойке. В двух раундах судьи фиксируют ничью, назначается экстра-раунд.

Федерация ММА Новосибирской области

В заключительном раунде Петр Ян лучше во всех аспектах, он побеждает и становится чемпионом СФО, получая право выступления на чемпионате России.

источник: «Советский спорт»
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