Главные поединки ноября в ММА и боксе

Абдул-Азиз Абдулвахабов - Хакран Диас. 5 Ноября. АСА 131

5 ноября состоится турнир АСА 131. В главном бою вечера россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов сразится с бразильцем Хакраном Диасом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Abdul-Aziz Official (@abdulaziz_abdulvakhabov)

Питер Куилли - Патрики Фрейре. 5 Ноября. Bellator 270

5 ноября пройдет турнир Bellator 270. В главном поединке нас ожидает яркий реванш: Питер Куилли - Патрики Фрейре. Их первый поединок состоялся в мае этого года, Фрейре уступил Куилли техническим нокаутом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

Сауль Альварес - Калеб Плант. 7 ноября. Бокс

В ночь с 6 на 7 ноября состоится бой между обладателем поясов во втором среднем весе по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Канело Альваресом и чемпионом IBF Калебом Плантом.

Источник фото: Twitter WBA Boxing

Камару Усман-Колби Ковингтон 2. 7 ноября. UFC 268

В ночь с 7 на 8 ноября состоится долгожданный реванш между действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и Колби Ковингтоном.

В первом поединке, который состоялся в 2019 году, Усман нокаутировал Ковингтона в пятом раунде.

Источник фото: Instagram UFC

Роуз Намаюнас - Вейли Жанг. 7 ноября. UFC 268

7 ноября в рамках UFC 268 Роуз Намаюнас встретится с Вейли Жанг. Нас ожидает еще очень интересный реванш. Действующая чемпионка UFC в минимальном весе Намаюнас нокаутировала Жанг в первом раунде. Бой состоялся весной этого года.

Источник фото: Instagram Rose Namajunas

Джастин Гейджи - Майкл Чендлер. 7 ноября. UFC 268

На турнире UFC 268 Джастин Гейджи и Майкл Чендлер проведут претендентский поединок в легком весе.

Источник фото: Twitter UFC on BT Sport

Крис Сайборг - Шиней Кавана. 12 ноября. Bellator 271

В ночь с 12 на 13 ноября в рамках Bellator 271 Крис Сайборг сразится с Шиней Каваной за титул чемпиона Bellator в полулегком весе.

Источник фото: Instagram Bellator Europe

Макс Холлоуэй - Яир Родригес. 14 ноября. UFC Fight Night

14 ноября рамках UFC Fight Night Макс Холлоуэй проведет поединок с Яиром Родригесом.

Источник фото: UFC Russia

Лиана Джоджуа - Кортни Кейси. 14 ноября. UFC Fight Night

14 ноября в США Лиана Джоджуа сразится c Кортни Кейси.

Тони Джонсон - Мухумат Вахаев. 19 ноября. АСА 132

19 ноября в рамках АСА 132 состоится титульный поединок в тяжелом весе. Мухумат Вахаев сразится с Тимоти Джонсоном.

Миша Тейт - Кетлин Виейра. 21 ноября UFC Fight Night: Vieira vs. Tate

В ночь с 21 на 22 ноября мы увидим очередной поединок легендарной Миши Тейт, она сразится с Кетлин Виейрой.

Источник фото: Instagram Miesha Tate

Вячеслав Василевский - Марсио Сантос. 27 ноября. AMC FN

27 ноября в рамках AMC FN Вячеслав Василевский сразится с Марсио Сантосом.