ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Судейский скандал в UFC. Что произошло с рефери Вячеславом Киселевым?
01 ноября 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Craig Kidwell/MMA Junkie/USA Today

Судейский скандал в UFC. Что произошло с рефери Вячеславом Киселевым?

UFC 267 запомнился нам не только яркими поединками, но и судейским скандалом с участием российского рефери Вячеслава Киселева.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Вячеслав Киселев судил поединок Дос Сантоса и Сен-Дени. Все началось с попадания в пах, но Вячеслав не обратил на это внимания. Бойцы сами урегулировали момент и ударили по рукам. Во втором раунде Дос Сантос попал коленом навстречу, Сен-Дени «поплыл», а Сантос начал добивать его у сетки, мы видели море крови и Сен-Дени, который пропускал в голову многочисленные удары, комментаторы боя, Джон Аник и Даниэль Кормье кричали, что это все, бой надо остановить, но он продолжился. Дос Сантос развел руками, призывая к остановке. Француза спас гонг. В третьем раунде Сантос попал пальцем в глаз Сен-Дени, Киселев объявил паузу, француз попросил позвать врача, показывая, что глаз не видит, рефери продолжил бой. В финале оказалось, что Киселев снял с бразильца балл, но ему об этом не сказал. Дос Сантос победил единогласным решением судей, а Вячеслава Киселева сняли с дальнейшего участия в турнире.

КОММЕНТАРИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Президент UFC Дана Уайт:

«Мы сняли его с работы по ходу турнира. Это было очень плохо».

Даниэль Кормье:

Источник фото: Instagram Daniel "DC" Cormier

«Честно говоря, это худшая работа рефери, которую я видел в своей жизни. Знаю, это тяжелая работа, но это было нереально. Заставляет уважать работу высококвалифицированных рефери еще больше. Я с ненавистью смотрел на все это, надеюсь, Бенуа прямо сейчас направляется в больницу».

«Большой» Джон Маккарти:

«Боже мой, Марк Годдард и Марк Ратнер, я только что стал свидетелем худшей работы рефери за всю историю. Пожалуйста, не позволяйте ему работать на других поединках. Никогда».

Источник фото: Instagram BIG John McCarthy

Стоит отметить, что Вячеслав Киселев имеет огромный опыт судейства поединков в России и всегда отличался высоким профессионализмом.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Минское "Динамо" не справилось с "Салаватом Юлаевым"Косторная рассказала о смене программ перед Skate CanadaОпубликовано видео новой произвольной программы Алены Косторной, которая принесла бронзу на этапе Гран-при Skate CanadaБывшая девушка Овечкина опубликовала соблазнительное фотоРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаЖена российского банкира пришла в трусах на Парижскую Неделю моды
Головин сборной очень нужен. Но не такой, какого мы увидели в Бресте…
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин восстановился после травмы, выйдя на замену в гостевом матче с «Брестом». Его команда проиграла аутсайдеру – 0:2.
С оценками чемпионата мира Аверина выиграла бы Олимпиаду. Так Дину засудили в Токио или нет?
В Японии завершился чемпионат мира по художественной гимнастике, где сборная России взяла семь золотых медалей из девяти. Подводим итоги, которые на самом деле не так однозначны.
Куда смотрит «Спартак»? Пора забирать Федотова из «Сочи», который вернулся в тройку лидеров РПЛ
В матче 13-го тура РПЛ «Арсенал» дома проиграл «Сочи» - 1:2.
«Он лежал в крови, а режиссер кричал: стоп, снято!» Странная история сына Брюса Ли, убитого на съемках фильма
Актеру Алеку Болдуину, который в конце октября 2021 года застрелил оператора во время съемок, могут предъявить официальное обвинение. «Плеймейкер» вспоминает детали похожего инцидента, происшедшего весной 1993 года. Его жертвой стал 28-летний Брэндон Ли - сын величайшего мастера боевых искусств и кинозвезды Брюса Ли.
144 гола Дзюбы — это много или мало? Рейтинг лучших бомбардиров европейских футбольных лиг
Артем Дзюба побил рекорд Олега Веретенникова по числу голов в чемпионатах России. По европейским меркам результат зенитовца - 144 мяча - довольно скромен, о чем свидетельствует наша видеоподборка.
Таких оценок не бывает! Валиева в Ванкувере установила два невероятных рекорда
На этапе Гран-при в Канаде россиянка Камила Валиева побила два собственных мировых рекорда. Прежнее достижение по сумме двух программ она улучшила на 15 с лишним баллов.
День России в Эмиратах! Ян — с титулом, еще семеро наших с яркими победами. И всё это перед сенсацией (видео)
«Плеймейкер» подводит итоги грандиозного турнира UFC 267 в Абу-Даби, в главных боях которого наш Петр Ян побил Кори Сандхейгена, а Гловер Тейшейра сенсационно одолел Яна Блахочива. В общей сложности победы одержали восемь бойцов из России, включая чеченского шведа Хамзата Чимаева.
«Вставай, Леня, уже восемь». Матч «Спартак» — «Ростов» как продолжение питерского позора красно-белых
Спартаковцы не смогли удержать победу в домашнем матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), пропустив в компенсированное время.
«Хороший русский настоящий человек». Комментатор Федотов считает Овечкина величайшим хоккеистом в истории
Популярный телекомментатор Сергей Федотов поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от яркого старта Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.
Березуцкий снова спасает Слуцкого. Как ЦСКА подарил «Рубину» первую победу с 13 сентября (видео)
«Рубин» в 13-м туре РПЛ победил на своем поле армейцев со счетом 1:0, забив в компенсированное время.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика