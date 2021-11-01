Судейский скандал в UFC. Что произошло с рефери Вячеславом Киселевым?

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Вячеслав Киселев судил поединок Дос Сантоса и Сен-Дени. Все началось с попадания в пах, но Вячеслав не обратил на это внимания. Бойцы сами урегулировали момент и ударили по рукам. Во втором раунде Дос Сантос попал коленом навстречу, Сен-Дени «поплыл», а Сантос начал добивать его у сетки, мы видели море крови и Сен-Дени, который пропускал в голову многочисленные удары, комментаторы боя, Джон Аник и Даниэль Кормье кричали, что это все, бой надо остановить, но он продолжился. Дос Сантос развел руками, призывая к остановке. Француза спас гонг. В третьем раунде Сантос попал пальцем в глаз Сен-Дени, Киселев объявил паузу, француз попросил позвать врача, показывая, что глаз не видит, рефери продолжил бой. В финале оказалось, что Киселев снял с бразильца балл, но ему об этом не сказал. Дос Сантос победил единогласным решением судей, а Вячеслава Киселева сняли с дальнейшего участия в турнире.

КОММЕНТАРИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Президент UFC Дана Уайт:

«Мы сняли его с работы по ходу турнира. Это было очень плохо».

Даниэль Кормье: