«Думаю, что Усман снова победит». Олег Борисов о главных поединках UFC 268

КАМАРУ УСМАН – КОЛБИ КОВИНГТОН

– Мне кажется, что Камару Усман снова выиграет, он очень стабилен и находится в очень хорошей форме, на данный момент, его очень сложно «переехать». В последнее время он стал бить, обладает ударной мощью, вспомните его бой с Масвидалем. Он может бить, у него мощная борьба, физически он очень хорошо подготовлен. Борьба – его козырь , но он может успешно драться и в стойке. Я бы поставил на него в этом поединке. Еще вопрос в Ковингтоне, как он будет драться, если Колби зарубится, то Усман может начать использовать свою сильную сторону – борьбу. ММА – это непредсказуемый спорт, случиться может всякое.

ДЖАСТИН ГЕЙДЖИ – МАЙКЛ ЧЕНДЛЕР

– Очень интересный бой. Гейджи, в плане ударной мощи, твердолобый и опасный для Чендлера. Мне кажется, что у Джастина большой шанс в этом бою. Чендлер, если сравнить его с Хабибом, он не настолько физически силен, он не сможет переводить Гейджи нахрапом. Гейджи имеет большие шансы в стойке. Мы не особо видели борьбу Джастина, если Майкл сможет его перевести, то станет ясно, что у него действительно там большой пробел.

Поединки: Камару Усман – Колби Ковингтон и Джастин Гейджи – Майкл Чендлер пройдут 7 ноября в рамках турнира UFC 268