Сауль Альварес против Калеба Планта. Где смотреть вечер бокса 7 ноября

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBА во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес довольно легко «зачистил» свой дивизион, а теперь добрался до пояса IBF, который держит Калеб Плант.

Плант – боксер особо не известный, относительно, но для Альвареса это возможность объединить все пояса, а для Планта, хотя это маловероятно, сотворить сенсацию в мире бокса.

ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ?

7 ноября прямая трансляция поединка будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», начало в 04:00 по московскому времени.