«Нигерийский кошмар». 10 фактов о Камаре Усмане

ФАКТ № 1
Будущий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман родился 11 мая 1987 в Нигерии.
ФАКТ №2
Семья Усмана переехала в США, когда Камару исполнилось 8 лет.
ФАКТ №3
В школе Камару занимался футболом, но получил травму и перешел в секцию борьбы. Усман долго не говорил родителям, что стал заниматься единоборствами.
ФАКТ №4
Понимая, что гонорары от выступлений по борьбе совсем небольшие, Камару начал заниматься ММА. Его первый поединок состоялся в 2012 году. Он победил в дебюте, но уступил во втором поединке.
ФАКТ №5
Камару Усман стал победителем 21 сезона The Ultimate Fighter. Эта победа позволила ему подписаться в UFC.
ФАКТ №6
В 2019 году Усман победил Тайрона Вудли единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.
ФАКТ №7
Камару Усман в дружеских отношениях с Хабибом Нурмагомедовым.
ФАКТ №8
После окончания бойцовской карьеры Усман планирует стать семейным психологом или консультантом по брачно-семейным отношениям.
ФАКТ №9
Часть своих гонораров Камару Усман жертвует на благотворительные цели.
ФАКТ №10
Чемпион идет на серии из 18 побед к ряду.