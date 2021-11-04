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«Нигерийский кошмар». 10 фактов о Камаре Усмане
04 ноября 22:20
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Kamaru Usman

«Нигерийский кошмар». 10 фактов о Камаре Усмане

7 ноября чемпион UFC в полусреднем Камару Усман проведет очередную защиту титула против Колби Ковингтона. «Советский спорт» собрал самые интересные страницы биографии «Нигерийского кошмара».

ФАКТ № 1

Будущий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман родился 11 мая 1987 в Нигерии.

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ФАКТ №2

Семья Усмана переехала в США, когда Камару исполнилось 8 лет.

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ФАКТ №3

В школе Камару занимался футболом, но получил травму и перешел в секцию борьбы. Усман долго не говорил родителям, что стал заниматься единоборствами.

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ФАКТ №4

Понимая, что гонорары от выступлений по борьбе совсем небольшие, Камару начал заниматься ММА. Его первый поединок состоялся в 2012 году. Он победил в дебюте, но уступил во втором поединке.

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ФАКТ №5

Камару Усман стал победителем 21 сезона The Ultimate Fighter. Эта победа позволила ему подписаться в UFC.

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ФАКТ №6

В 2019 году Усман победил Тайрона Вудли единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.

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ФАКТ №7

Камару Усман в дружеских отношениях с Хабибом Нурмагомедовым.

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ФАКТ №8

После окончания бойцовской карьеры Усман планирует стать семейным психологом или консультантом по брачно-семейным отношениям.

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ФАКТ №9

Часть своих гонораров Камару Усман жертвует на благотворительные цели.

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ФАКТ №10

Чемпион идет на серии из 18 побед к ряду.

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источник: «Советский спорт»
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