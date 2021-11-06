UFC 268. Что ожидать от главных поединков турнира

ЛЕГКИЙ ВЕС: ДЖАСТИН ГЕЙДЖИ – МАЙКЛ ЧЕНДЛЕР

Нас ожидает яркое противостояние двух борцов, которые предпочитают работу в стойке. Будет ли борьба? Очень маловероятно, что Чендлер сможет перевести Гейджи в партер и удержать его там. В плане ударной мощи, Джастин Гейджи выглядит гораздо более предпочтительнее. Есть большая вероятность, что поединок завершится нокаутом. Гейджи просто снесет Чендлера в своей брутальной манере.

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ЖЕНСКИЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС, ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ: РОУЗ НАМАЮНАС – ВЕЙЛИ ЖАНГ

Мнения спикеров разделились. У боя очень большая интрига. Есть огромная вероятность, что в этот раз все будет по-другому. Жанг проделала работу над ошибками и реванширует Намаюнас. Другой вариант, что Роуз снова перебьет. А что будет если Вейли Жанг сумеет переводить Роуз и удерживать ее в партере? Настраиваемся на полноценный поединок и судейское решение. Если бой продлится пять раундов, то шансов на победу больше у представительницы Китая.

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ПОЛУСРЕДНИЙ ВЕС, ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ: КАМАРУ УСМАН – КОЛБИ КОВИНГТОН

Самый ожидаемый реванш года. Что нам ждать? Скорее всего, повторится результат первого боя, который завершился техническим нокаутом в пятом раунде в пользу Камару Усмана. Колби Ковингтон много обещает, но что он может предложить Камару Усману? Работу в стойке, которую Усман может принять, а если он поймет, что получается не все, то подключить борьбу, а тут шансов у Колби крайне мало. Усман будет изматывать Колби борьбой, а потом снова финиширует. Это будет технический нокаут в “чемпионских раундах”.