Победа Усмана и Намаюнас. Обзор турнира UFC 268

Нокаут в тяжелом весе
В октагоне сошлись очень тяжелые парни. Все было стандартно, но потом… Крис Барнетт, абсолютно в стиле легковеса, пробил удар ногой с разворота, попал в район виска Джиана Вилланте, тот упал, а Крис начал добивание. Рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут во втором раунде.
Нокаут от Гэрри
За десять секунд до конца первого раунда Йен Гэрри “провалил” Джордана Уильямса, попал ему боковым ударом навстречу и нокаутировал.
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Победа Имавова
Нассурдин Имавов и Эдмен Шахбазян устроили небольшое побоище. Во втором раунде Имавов смог повалить Шахбазяна и зафиксировать его руку. Нассурдин принялся наносить удары локтем и рассек лицо Эдмена. Остановка боя и технический нокаут.
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Невероятный Кертис
Крис Кертис оформил очередной нокаут. Он финишировал Фила Хоуса в первом раунде. Смотрите сами.
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Поражение Яквинты
Бобби Грин не оставил Эллу Яквинте никаких шансов. В первом раунде он провел классическую двойку, а потом устроил добивание. Технический нокаут.
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Колено в голову
Ярчайший ударник Алекс Перейра снова продемонстрировал великолепную ударную технику. Он нокаутировал Андреаса Михайлидиса во втором раунде.
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Поражение ветерана
Марлон Вера финишировал легендарного Фрэнки Эдгара в третьем раунде. Вера пробил фронт-кик в стиле Андерсона Сильвы и оформил один из ярчайших нокаутов года.
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Победа Гейджи
Гейджи и Чендлер закатили крутейший поединок, как мы и ждали. Бой прошел всю дистанцию. Судьи отдали победу Джастину Гейджи единогласным решением судей.
Победа Намаюнас
Роуз Намаюнас и Вейли Жанг провели очень близкий поединок, чемпионские раунды остались за Роуз, спорная, но победа раздельным решением судей.
Победа Усмана
Откровенно, но бой не оправдал наших ожиданий, Усман провел поединок в осторожной манере, а Ковингтон пытался обострять, но Камару продолжал его “сушить”. Очередная победа Усмана, единогласное решение судей и море недовольных болельщиков.