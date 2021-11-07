Победа Усмана и Намаюнас. Обзор турнира UFC 268

Нокаут в тяжелом весе

В октагоне сошлись очень тяжелые парни. Все было стандартно, но потом… Крис Барнетт, абсолютно в стиле легковеса, пробил удар ногой с разворота, попал в район виска Джиана Вилланте, тот упал, а Крис начал добивание. Рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут во втором раунде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Нокаут от Гэрри

За десять секунд до конца первого раунда Йен Гэрри “провалил” Джордана Уильямса, попал ему боковым ударом навстречу и нокаутировал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Prospect MMA Podcast (@prospectmmapodcast)

Победа Имавова

Нассурдин Имавов и Эдмен Шахбазян устроили небольшое побоище. Во втором раунде Имавов смог повалить Шахбазяна и зафиксировать его руку. Нассурдин принялся наносить удары локтем и рассек лицо Эдмена. Остановка боя и технический нокаут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ABSOLUTE NEWS CHAMPIONSHIP (@ancmma)

Невероятный Кертис

Крис Кертис оформил очередной нокаут. Он финишировал Фила Хоуса в первом раунде. Смотрите сами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC ID (@ufcindonesia__)

Поражение Яквинты

Бобби Грин не оставил Эллу Яквинте никаких шансов. В первом раунде он провел классическую двойку, а потом устроил добивание. Технический нокаут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MMA Void 2.0 (@mmavoid2)

Колено в голову

Ярчайший ударник Алекс Перейра снова продемонстрировал великолепную ударную технику. Он нокаутировал Андреаса Михайлидиса во втором раунде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Korkina (@juliakorkina)

Поражение ветерана

Марлон Вера финишировал легендарного Фрэнки Эдгара в третьем раунде. Вера пробил фронт-кик в стиле Андерсона Сильвы и оформил один из ярчайших нокаутов года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝙁𝙞𝙜𝙝𝙩𝙨/𝙋𝙪𝙩𝙖𝙨𝙤𝙨🔥 (@fights.alv)

Победа Гейджи

Гейджи и Чендлер закатили крутейший поединок, как мы и ждали. Бой прошел всю дистанцию. Судьи отдали победу Джастину Гейджи единогласным решением судей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Победа Намаюнас

Роуз Намаюнас и Вейли Жанг провели очень близкий поединок, чемпионские раунды остались за Роуз, спорная, но победа раздельным решением судей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Победа Усмана

Откровенно, но бой не оправдал наших ожиданий, Усман провел поединок в осторожной манере, а Ковингтон пытался обострять, но Камару продолжал его “сушить”. Очередная победа Усмана, единогласное решение судей и море недовольных болельщиков.