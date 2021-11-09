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Легенда возглавит предстоящий турнир UFC. Биография Макса Холлоуэйя

14 ноября в США состоится турнир UFC Fight Night: Холлоуэй vs Родригез. «Советский спорт» рассказывает о биографии легендарного Макса Холлоуэйя.
Легенда возглавит предстоящий турнир UFC. Биография Макса Холлоуэйя
09 ноября 2021 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC Russia

Макс Холлоуэй – американский боец ММА, выступающий в полулегком весе. Экс-чемпион UFC — занимает пятую строчку рейтинга полулегковесов организации, является седьмым в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории.

ДЕТСТВО И НАЧАЛО СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ

Макс Холлоуэй родился 4 декабря 1991 года на Гавайях, является гавайцем с самоанскими и английскими корнями. В школьные годы начал заниматься кикбоксингом, а позже стал практиковать ММА.

Источник фото: Instagram Max Holloway

В 19 лет рекорд Макса в ММА составлял четыре победы и ни одного поражения.

Источник фото: Instagram Max Holloway

UFC

В 2012 году состоялся его дебют в UFC. Началось все не особо удачно. Макс уступил Дастину Порье в дебютном поединке, а потом настала победная серия, Холлоуэй уверенно одержал три победы и вышел на Конора Макгрегора.

Источник фото: Instagram Max Holloway

В 2013 году Макс сразился с Конором Макгрегором, который начинал свое восхождение в UFC. Ирландец победил единогласным решением судей.

ТИТУЛ ЧЕМПИОНА UFC

После поражения от Конора, Макс Холлоуэй одержал девять побед подряд и встретился в титульном поединке с Энтони Петтисом, которого победил техническим нокаутом в третьем раунде и стал чемпионом UFC в полулегком весе.

Видео можно посмотреть тут.

В 2017 году Макс дважды сразился с Жозе Альдо, победив техническим нокаутом в обоих поединках.

Видео можно посмотреть тут.

ЛЕГКАЯ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ

В 2019 году Макс Холлоуэй спустился на категорию ниже и сразился с Дастином Порье за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Дастин Порье одержал победу единогласным решением судей.

Видео можно посмотреть тут.

ПОТЕРЯ ТИТУЛА

Холлоуэй снова вернулся в свою весовую категорию и провел защиту пояса в поединке против Фрэнки Эдгара.

Видео можно посмотреть тут.

В конце декабря 2019 года Макс встретился с Александром Волкановски, которому уступил единогласным решением судей.

Видео можно посмотреть тут.

Летом 2020 состоялся реванш, но Макс уступил раздельным судейским решением.

В последнем своем поединке, который прошел в этом году, Холлоуэй победил Келвина Каттара единогласным решением судей.

Видео можно посмотреть тут.

НОВЫЙ ВЫЗОВ

В ночь с 13 на 14 ноября Макс Холлоуэй встретится с Яиром Родригесом, который обещает устроить экс-чемпиону настоящую проверку на прочность.

Источник фото: UFC Russia

источник: «Советский спорт»
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