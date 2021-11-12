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Киборг готовится к очередной защите титула. Где смотреть турнир Bellator 271

В ночь с 12 на 13 ноября в США состоится турнир Bellator 271. В главном бою вечера за титул чемпионки полулегкого веса сойдутся Крис Сайборг и Шинейд Кавана.
Киборг готовится к очередной защите титула. Где смотреть турнир Bellator 271
12 ноября 2021 19:05
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Bellator

ГДЕ СМОТРЕТЬ BELLATOR 271

Турнир пройдет во Флориде с 12 на 13 ноября. Прямая трансляция турнира начнется в 03:00 по московскому времени. Главный бой вечера состоится в районе 8 утра по московскому времени.

Прямой эфир будет доступен на телеканале SHOWTIME по платной подписке.

Прямую трансляцию турнира можно посмотреть на мультимедийной платформе «Окко Спорт», в мобильных приложениях промоушена и на You-Tube Bellator.

НАИБОЛЕЕ ОЖИДАЕМЫЕ ПОЕДИНКИ ТУРНИРА

В главном бою вечера нас ждет титульное женское противостояние. Крис Сайборг планирует провести третью защиту титула Bellator, А Шинейд Кавана, которая интересна уже тем, что приняла такой бой, попробует его оспорить. Букмекеры, аналитики и эксперты единогласно вынесли свой вердикт — шансов у претендентки нет, но ирландка думает по другому и планирует совершить полноценный апсет года.

Источник фото: Instagram Bellator

В со-главном поединке турнира встретятся два топовых тяжеловеса Bellator: Тайрелл Форчун и Линтон Васселл.

Источник фото: Instagram Bellator

На турнире сойдутся два ярких нокаутера: Арлин Бленкоу и Аарон Пико.

Источник фото: Instagram Bellator

А еще нас ожидает очередной поединок Валери Лореды, которая является настоящим секс-символом Bellator и имеет большую аудиторию поклонников. Ее соперницей станет Тейлор Тернер.

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Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda)

КАРД BELLATOR 271

Бой за титул чемпиона в полулегком весе: Крис Сайборг  (24-2, 1) – Шинейд Кавана (7-4);
Со-главный бой в тяжелом весе: Тайрелл Форчун (11-1, 1) – Линтон Васселл (20-8, 1 NC);
Бой в полулегком весе: Аарон Пико (8-3) – Джастин Гонсалес (12-0);
Бой в полулегком весе: Арлин Бленкоу (14-8) – Пэм Соренсон (9-3);
Бой в тяжелом весе: Стив Моури (9-0) – Раким Кливленд (22-13-1, 1 NC);
Бой в наилегчайшем весе: Бруна Эллен (5-3) - Дезире Янез (5-3);
Бой в полусреднем весе: Роман Фаральдо (5-0) - Роберт Тернквест (11-7);
Бой в полулегком весе: Коди Лоу (4-0) – Колтон Хэмм (4-3);
Бой в наилегчайшем весе: Валери Лореда (3-1) – Тейлор Тернер (5-7);
Бой в среднем весе: Джордан Ньюман (3-0) – Шейн О'Ши (4-2).

источник: «Советский спорт»
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