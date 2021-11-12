Киборг готовится к очередной защите титула. Где смотреть турнир Bellator 271

ГДЕ СМОТРЕТЬ BELLATOR 271
Турнир пройдет во Флориде с 12 на 13 ноября. Прямая трансляция турнира начнется в 03:00 по московскому времени. Главный бой вечера состоится в районе 8 утра по московскому времени.
Прямой эфир будет доступен на телеканале SHOWTIME по платной подписке.
Прямую трансляцию турнира можно посмотреть на мультимедийной платформе «Окко Спорт», в мобильных приложениях промоушена и на You-Tube Bellator.
НАИБОЛЕЕ ОЖИДАЕМЫЕ ПОЕДИНКИ ТУРНИРА
В главном бою вечера нас ждет титульное женское противостояние. Крис Сайборг планирует провести третью защиту титула Bellator, А Шинейд Кавана, которая интересна уже тем, что приняла такой бой, попробует его оспорить. Букмекеры, аналитики и эксперты единогласно вынесли свой вердикт — шансов у претендентки нет, но ирландка думает по другому и планирует совершить полноценный апсет года.
В со-главном поединке турнира встретятся два топовых тяжеловеса Bellator: Тайрелл Форчун и Линтон Васселл.
На турнире сойдутся два ярких нокаутера: Арлин Бленкоу и Аарон Пико.
А еще нас ожидает очередной поединок Валери Лореды, которая является настоящим секс-символом Bellator и имеет большую аудиторию поклонников. Ее соперницей станет Тейлор Тернер.
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КАРД BELLATOR 271
Бой за титул чемпиона в полулегком весе: Крис Сайборг (24-2, 1) – Шинейд Кавана (7-4);
Со-главный бой в тяжелом весе: Тайрелл Форчун (11-1, 1) – Линтон Васселл (20-8, 1 NC);
Бой в полулегком весе: Аарон Пико (8-3) – Джастин Гонсалес (12-0);
Бой в полулегком весе: Арлин Бленкоу (14-8) – Пэм Соренсон (9-3);
Бой в тяжелом весе: Стив Моури (9-0) – Раким Кливленд (22-13-1, 1 NC);
Бой в наилегчайшем весе: Бруна Эллен (5-3) - Дезире Янез (5-3);
Бой в полусреднем весе: Роман Фаральдо (5-0) - Роберт Тернквест (11-7);
Бой в полулегком весе: Коди Лоу (4-0) – Колтон Хэмм (4-3);
Бой в наилегчайшем весе: Валери Лореда (3-1) – Тейлор Тернер (5-7);
Бой в среднем весе: Джордан Ньюман (3-0) – Шейн О'Ши (4-2).