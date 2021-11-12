Киборг готовится к очередной защите титула. Где смотреть турнир Bellator 271

ГДЕ СМОТРЕТЬ BELLATOR 271

Турнир пройдет во Флориде с 12 на 13 ноября. Прямая трансляция турнира начнется в 03:00 по московскому времени. Главный бой вечера состоится в районе 8 утра по московскому времени.

Прямой эфир будет доступен на телеканале SHOWTIME по платной подписке.

Прямую трансляцию турнира можно посмотреть на мультимедийной платформе «Окко Спорт», в мобильных приложениях промоушена и на You-Tube Bellator.

НАИБОЛЕЕ ОЖИДАЕМЫЕ ПОЕДИНКИ ТУРНИРА

В главном бою вечера нас ждет титульное женское противостояние. Крис Сайборг планирует провести третью защиту титула Bellator, А Шинейд Кавана, которая интересна уже тем, что приняла такой бой, попробует его оспорить. Букмекеры, аналитики и эксперты единогласно вынесли свой вердикт — шансов у претендентки нет, но ирландка думает по другому и планирует совершить полноценный апсет года.

Источник фото: Instagram Bellator

В со-главном поединке турнира встретятся два топовых тяжеловеса Bellator: Тайрелл Форчун и Линтон Васселл.

Источник фото: Instagram Bellator

На турнире сойдутся два ярких нокаутера: Арлин Бленкоу и Аарон Пико.

Источник фото: Instagram Bellator

А еще нас ожидает очередной поединок Валери Лореды, которая является настоящим секс-символом Bellator и имеет большую аудиторию поклонников. Ее соперницей станет Тейлор Тернер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Master Valerie Loureda 💋 (@valerieloureda)

КАРД BELLATOR 271

Бой за титул чемпиона в полулегком весе: Крис Сайборг (24-2, 1) – Шинейд Кавана (7-4);

Со-главный бой в тяжелом весе: Тайрелл Форчун (11-1, 1) – Линтон Васселл (20-8, 1 NC);

Бой в полулегком весе: Аарон Пико (8-3) – Джастин Гонсалес (12-0);

Бой в полулегком весе: Арлин Бленкоу (14-8) – Пэм Соренсон (9-3);

Бой в тяжелом весе: Стив Моури (9-0) – Раким Кливленд (22-13-1, 1 NC);

Бой в наилегчайшем весе: Бруна Эллен (5-3) - Дезире Янез (5-3);

Бой в полусреднем весе: Роман Фаральдо (5-0) - Роберт Тернквест (11-7);

Бой в полулегком весе: Коди Лоу (4-0) – Колтон Хэмм (4-3);

Бой в наилегчайшем весе: Валери Лореда (3-1) – Тейлор Тернер (5-7);

Бой в среднем весе: Джордан Ньюман (3-0) – Шейн О'Ши (4-2).