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Подрались и поехали в больницу. Обзор турнира UFC Fight Night 197

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 197, в главном бою которого встретились американский боец Макс Холлоуэй и мексиканец Яир Родригез. Обзор наиболее значимых моментов турнира.
Подрались и поехали в больницу. Обзор турнира UFC Fight Night 197
14 ноября 2021 12:27
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Гильотина в первом раунде

Яркое вступление продемонстрировал Рафаэл Алвес, уже в первом раунде он потряс Марка Диакеси коленом навстречу, но не стал добивать, а забрал шею на гильотину и заставил своего оппонента сдаться.

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Публикация от Revista 1° Round (@primeiroround)

Победа Кортни Кейси

Лиана Джоджуа и Кортни Кейси устроили откровенную рубку, Кортни выбросила больше ударов, но Лиана била сильнее, провела несколько тейкдаунов, но развить успех не успела. Победа Кортни Кейси единогласным решением судей.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Пробил печень

Шон Вудсон буквально расстрелял корпус, а в особенности печень Коллина Энглина, нокаутировав его уже в первом раунде.

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Публикация от MMA Poetry ✍🏼 (@themmapoet)

Остановка врача

Андреа Ли несколько раз попала по Синтии Калвилло хай-киком, добавила ударов с рук, все это происходило в первом раунде. У Синтии вздулась большая гематома в области глаза. Поединок остановил врач.

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Публикация от MMA Void 2.0 (@mma.void)

Забил локтями

Йоэль Альварес показал очень богатый арсенал, он работал по этажам, бил ногами, а Тиаго Мойзес лишь предпринимал вялые попытки ответных ударов. В итоге, Альварес зажал Мойзеса у сетки и начал наносить удары локтем, которые рассекли Тиаго, а потом и отправили в нокаут. Все это произошло в первом раунде.

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Публикация от MMA ANALITIK (@mma__analitik_)

Китайская опасность

Все самое интересное началось во втором раунде поединка. Сонг Ядонг пробил правый хай-кик и смог потрясти Хулио Арсе, который начал отступать, но уперся в сетку и был добит китайским спортсменом.

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Публикация от ¥olandaLam于藍 (@yoyolandalam)

Нокаут на отбитой ноге

Мигель Баез постоянно пробивал лоу-кики и к третьему раунду отбил Кэлинну Уилльямсу переднюю ногу. В третьем раунде, в процессе очередного удара по ноге, Уилльямс пробил навстречу и серией ударов нокаутировал Баеза.

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Публикация от @mma_goat_1

Женский каток

Фелисия Спенсер прошлась катком по Ли Летсон. В первом раунде она повалила свою соперницу, заняла доминирующую позицию и нанесла град ударов, рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

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Публикация от @mma_goat_1

источник: «Советский спорт»
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