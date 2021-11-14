Подрались и поехали в больницу. Обзор турнира UFC Fight Night 197

Гильотина в первом раунде

Яркое вступление продемонстрировал Рафаэл Алвес, уже в первом раунде он потряс Марка Диакеси коленом навстречу, но не стал добивать, а забрал шею на гильотину и заставил своего оппонента сдаться.

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Победа Кортни Кейси

Лиана Джоджуа и Кортни Кейси устроили откровенную рубку, Кортни выбросила больше ударов, но Лиана била сильнее, провела несколько тейкдаунов, но развить успех не успела. Победа Кортни Кейси единогласным решением судей.

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Пробил печень

Шон Вудсон буквально расстрелял корпус, а в особенности печень Коллина Энглина, нокаутировав его уже в первом раунде.

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Остановка врача

Андреа Ли несколько раз попала по Синтии Калвилло хай-киком, добавила ударов с рук, все это происходило в первом раунде. У Синтии вздулась большая гематома в области глаза. Поединок остановил врач.

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Забил локтями

Йоэль Альварес показал очень богатый арсенал, он работал по этажам, бил ногами, а Тиаго Мойзес лишь предпринимал вялые попытки ответных ударов. В итоге, Альварес зажал Мойзеса у сетки и начал наносить удары локтем, которые рассекли Тиаго, а потом и отправили в нокаут. Все это произошло в первом раунде.

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Китайская опасность

Все самое интересное началось во втором раунде поединка. Сонг Ядонг пробил правый хай-кик и смог потрясти Хулио Арсе, который начал отступать, но уперся в сетку и был добит китайским спортсменом.

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Нокаут на отбитой ноге

Мигель Баез постоянно пробивал лоу-кики и к третьему раунду отбил Кэлинну Уилльямсу переднюю ногу. В третьем раунде, в процессе очередного удара по ноге, Уилльямс пробил навстречу и серией ударов нокаутировал Баеза.

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Женский каток

Фелисия Спенсер прошлась катком по Ли Летсон. В первом раунде она повалила свою соперницу, заняла доминирующую позицию и нанесла град ударов, рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.