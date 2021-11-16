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10 фактов о легендарной Миши Тейт

21 ноября в рамках UFC свой очередной поединок проведет легендарная Миша Тейт. «Советский спорт» расскажет о наиболее интересных моментах биографии экс-чемпионки UFC.
10 фактов о легендарной Миши Тейт
16 ноября 2021 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Miesha Tate

ФАКТ №1

Миша Тейт родилась в Такоме, в штате Вашингтон, 18 августа 1986 года.

Источник фото: Instagram Miesha Tate

ФАКТ№2

С детства Миша Тейт занималась борьбой и была чемпионкой своего штата, в университетские год стала практиковать ММА и бразильское джиу-джитсу.

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Публикация от Miesha Tate (@mieshatate)

ФАКТ№3

В 2007 году Тейт дебютировала в профессиональном ММА и одержала первую победу.

Источник фото: Instagram Miesha Tate

ФАКТ№4

5 марта 2011 года Миша Тейт стала чемпионкой «Strikeforce, в четвертом раунде она финишировала Марлос Кунен.

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Публикация от Miesha Tate (@mieshatate)

ФАКТ№5

В рамках «Strikeforce» Тейт провела поединок с Рондой Роузи, которой уступила во втором раунде рычагом локтя.

Видео можно посмотреть тут.

ФАКТ№6

В 2013 году Тейт провела реванш с Рондой Роузи, но уже в рамках UFC и вновь проиграла рычагом локтя в третьем раунде.

ФАКТ№7

В 2016 году Миша Тейт сразилась с действующей чемпионкой UFC в легчайшем весе Холли Холм, проигрывая поединок, она смогла задушить Холм в пятом раунде и забрать чемпионский титул.

Видео можно посмотреть тут.

ФАКТ№8

В 2016 году Тейт провела первую защиту титула в поединке против Аманды Нуньес и потерпела поражение в первом раунде.

Видео можно посмотреть тут.

ФАКТ №9

В 2016 году Миша Тейт потерпела поражение от Ракель Пеннингтон, бой завершился единогласным решением судей. После поражения Тейт завершила карьеру и стала вице-президентом «ONE Championship».

Источник фото: Instagram Miesha Tate

ФАКТ№10

В 2021 году Тейт возобновила карьеру и вернулась в UFC, в первом бою она нокаутировала Мишель Рено.

Источник фото: Instagram Miesha Tate

Миша Тейт является полноценной легендой женского ММА. 21 ноября она вновь выйдет в октагон, а ее соперницей станет Кетлин Виейра. Миша является счастливой мамой и воспитывает двоих детей.

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Публикация от Miesha Tate (@mieshatate)

источник: «Советский спорт»
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