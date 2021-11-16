«ММА – это не только бои». Диана Авсарагова о очередном поединке Миши Тейт

Боец Bellator Диана Авсарагова поделилась с «Советским спортом» ожиданиями о предстоящем бое.

– Начну с Кэтлин Виейры. В последних трех поединках она потерпела два поражения, решением судей ее победила Яна Куницкая и нокаутировала Ирен Алдана. Очевидно, что это не самая тяжелая соперница для Тейт, но не будем забывать, что Миша не дралась длительный период и сейчас только возвращается в большой спорт. Кэтлин – крепкий боец. Она неплоха в стойке, но не обладает нокаутирующей мощью, у нее хороший партер, она владеет болевыми и удушающими приемами.

Источник фото: Instagram Ketlen «Fenomeno» Vieira

– Миша Тейт – легендарная спортсменка, которая вдохновила миллионы девушек на занятия не только ММА, но и спортом в целом. Она доказала, что ММА – это не только бои. Миша была успешна во всех своих начинаниях, не только в спорте. Тейт обладает великолепной борьбой, не будем забывать, что она базовый борец, которая научилась очень хорошо работать в стойке, вспомните ее поединок против Холли Холм.

Источник фото: Instagram Miesha Tate

– Что я жду от поединка? Очень интересно глянуть на Мишу Тейт, не каждый день выступают такие легенды. Очевидно, что Миша нацелена на титульную борьбу, но сейчас она только возвращается. Кэтлин Виейра – идеальная соперница для нее. Она имеет определенную известность, хороший рекорд, но… Нокаутировать Тейт она не сможет, соперничать с Тейт в борьбе ей будет невероятно сложно. Скорее всего, мы увидим доминирующее выступление экс-чемпионки UFC. Не думаю, что этот бой пройдет отведенные пять раундов.

Источник фото: Instagram Miesha Tate

Миша Тейт в последнем поединке победила Марион Рено техническим нокаутом в третьем раунде. На счету спортсменки двадцать побед и семь поражений. Кэтлин Виейра в последнем бою уступила единогласным решением судей Яне Куницкой. В ее активе одиннадцать побед и два поражения.