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«ММА – это не только бои». Диана Авсарагова о очередном поединке Миши Тейт

21 ноября легендарная Миша Тейт проведет свой очередной поединок в рамках UFC, ее соперницей станет Кетлин Виейра.
«ММА – это не только бои». Диана Авсарагова о очередном поединке Миши Тейт
16 ноября 2021 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: MMAJunkie

Боец Bellator Диана Авсарагова поделилась с «Советским спортом» ожиданиями о предстоящем бое.

– Начну с Кэтлин Виейры. В последних трех поединках она потерпела два поражения, решением судей ее победила Яна Куницкая и нокаутировала Ирен Алдана. Очевидно, что это не самая тяжелая соперница для Тейт, но не будем забывать, что Миша не дралась длительный период и сейчас только возвращается в большой спорт. Кэтлин крепкий боец. Она неплоха в стойке, но не обладает нокаутирующей мощью, у нее хороший партер, она владеет болевыми и удушающими приемами.

Источник фото: Instagram Ketlen «Fenomeno» Vieira

Миша Тейт легендарная спортсменка, которая вдохновила миллионы девушек на занятия не только ММА, но и спортом в целом. Она доказала, что ММА это не только бои. Миша была успешна во всех своих начинаниях, не только в спорте. Тейт обладает великолепной борьбой, не будем забывать, что она базовый борец, которая научилась очень хорошо работать в стойке, вспомните ее поединок против Холли Холм.

Источник фото: Instagram Miesha Tate

Что я жду от поединка? Очень интересно глянуть на Мишу Тейт, не каждый день выступают такие легенды. Очевидно, что Миша нацелена на титульную борьбу, но сейчас она только возвращается. Кэтлин Виейра идеальная соперница для нее. Она имеет определенную известность, хороший рекорд, но… Нокаутировать Тейт она не сможет, соперничать с Тейт в борьбе ей будет невероятно сложно. Скорее всего, мы увидим доминирующее выступление экс-чемпионки UFC. Не думаю, что этот бой пройдет отведенные пять раундов.

Источник фото: Instagram Miesha Tate

Миша Тейт в последнем поединке победила Марион Рено техническим нокаутом в третьем раунде. На счету спортсменки двадцать побед и семь поражений. Кэтлин Виейра в последнем бою уступила единогласным решением судей Яне Куницкой. В ее активе одиннадцать побед и два поражения.

источник: «Советский спорт»
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