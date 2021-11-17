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Вахаев против Джонсона. Бой в тяжелом весе. Где смотреть АСА 132

19 ноября в Минске состоится очередной турнир лиги АСА, нас ожидает несколько интересных поединков и титульный бой в тяжелом весе.
Вахаев против Джонсона. Бой в тяжелом весе. Где смотреть АСА 132
17 ноября 2021 14:20
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница ACA MMA «ВКонтакте»

КТО ДЕРЕТСЯ?

В главном бою сойдутся действующий чемпион АСА в тяжелом весе американец Тони Джонсон и россиянин Мухумат Вахаев.

Источник фото: Официальная страница ACA MMA «ВКонтакте»

В со-главном поединке нас ждет еще одно противостояние в тяжелом весе. Денис Смолдарев сразится с Михаилом Мартинеком.

Источник фото: Официальная страница ACA MMA «ВКонтакте»

На турнире в Минске нас ожидает возвращение грузинского проспекта Левана Макашвили, а его соперником станет бразилец Хердесон Батиста.

Источник фото: Instagram ACA MMA

Нас ожидает двенадцать поединков, будет много бойцов из стран бывшего СССР. Одну Грузию представят только пять спортсменов.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Прямая трансляция главных поединков турнира будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Эфир начнется 20 ноября в 01:10 по московскому времени. «Матч! Боец» покажет повтор турнира в 11:40 по московскому времени.

Прямой эфир всех боев можно посмотреть на официальном сайте организации по платной подписке. Начало трансляции в 19 ноября в 18:30 по московскому времени.

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Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

ГЛАВНЫЙ БОЙ

Противостояние Вахаева и Джонсона не должно затянуться, оба бойца испытывают определенные проблемы с кардио и постараются максимально быстро завершить поединок досрочно.

источник: «Советский спорт»
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