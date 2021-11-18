«Мишу ждет тяжелая битва». Ирина Алексеева о поединке Тейт и Виейры

– Честно говоря, когда-то я была уверена, что Миша Тейт, после завершения карьеры в ММА, будет строить свою карьеру в кино, но она молодец, что решила вернуться. Не знаю, совмещает ли она актерскую карьеру и смешанные единоборства, или выбрала, что-то одно. В любом случае, она достойна и заслуживает большого уважения. Ее ждет тяжелая битва. У Кэтлин Виейры всего два поражения и одиннадцать побед. Надеюсь, что Тейт ничего не отвлекало от подготовки и она отлично выступит.

Россиянка Ирина Алексеева дебютировала в Bellator в этом году и одолела француженку Стефани Пейдж единогласным решением судей.

Источник фото: Instagram Ирины Алексеевой.

Очередной бой Миши Тейт состоится 21 ноября в США.

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Бразильянка Кетлин Вийера в последнем бою проиграла россиянке Яне Куницкой единогласным решением судей. На ее счету одиннадцать побед и два поражения.

Американка Миша Тейт в последнем поединке победила Мэрион Рено техническим нокаутом в третьем раунде. В ее активе двадцать побед и семь поражений.

Россиянка Ирина Алексеева дебютировала в Bellator в этом году и одолела француженку Стефани Пейдж единогласным решением судей.