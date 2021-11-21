Миша Тейт сенсационно уступает. Обзор турнира UFC Fight Night 198

Мы наблюдали не самый зрелищный турнир UFC, только один бой завершился досрочно, а все остальные дошли до судейских решений.

ЗАДУШИЛА ЗА ДЕСЯТЬ СЕКУНД ДО КОНЦА

Один из самых динамичных поединков показали Таила Сантос и Джоан Вуд. Сантос забрала спину и сумела финишировать Вуд всего за десять секунд до окончания первого раунда.

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ШОН БРЭДИ СНОВА ПОБЕЖДАЕТ

Мы ждали интересного поединка, но Майкл Кьеза и Шон Брэдли продемонстрировали лишь противоположность. Кьеза откровенно боялся, мало бил и не пытался навязать борьбу, а включился лишь в конце боя, но этого оказалось совсем мало. Шон Брэдли побеждает единогласным решением судей и остается непобежденным.

ПОРАЖЕНИЕ МИШИ ТЕЙТ

Миша Тейт работала с расстояния, а Кэтлин Виейра предпочла действовать на ближней дистанции. Удивительно, но Миша не смогла ничего сделать своей оппонентке, откровенно проигрывая в стойке и мало использую борьбу. Кэтлин разбила лицо Миши, у Тейт появилась гематома под глазом. В общем, к сожалению, но экс-чемпионка UFC выглядела не лучшим образом. Виейра одержала победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Эта победа стала самой важной в карьере Кэтлин, а Тейт необходима перезагрузка. Будем надеяться, что легендарная спортсменка продолжит свою карьеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА

Основной кард:

Кэтлин Виейра победила Мишу Тейт единогласным решением судей

Шон Брэди победил Майкла Кьезу единогласным решением судей

Таила Сантос победила Джоан Вуд удушающим приемом в первом раунде

Рани Яхья победил Кана Кён Хо единогласным решением судей

Адриан Янез победил Дэйви Гранта раздельным решением судей

Предварительный кард:

Пэт Сабатини победил Такера Латца единогласным решением судей

Рафа Гарсия победил Натана Леви единогласным решением судей

Лупита Годинес победила Лому Лукбунми единогласным решением судей

Коди Дёрден победил Цилэна Аожи единогласным решением судей

Ша Илань победил Шона Сориано единогласным решением судей

Луана Пинейру победила Сэм Хьюз единогласным решением судей

UFC берет двухнедельный перерыв и вернется пятого декабря с очередным зрелищным событием.