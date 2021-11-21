Миша Тейт сенсационно уступает. Обзор турнира UFC Fight Night 198

Мы наблюдали не самый зрелищный турнир UFC, только один бой завершился досрочно, а все остальные дошли до судейских решений.
ЗАДУШИЛА ЗА ДЕСЯТЬ СЕКУНД ДО КОНЦА
Один из самых динамичных поединков показали Таила Сантос и Джоан Вуд. Сантос забрала спину и сумела финишировать Вуд всего за десять секунд до окончания первого раунда.
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ШОН БРЭДИ СНОВА ПОБЕЖДАЕТ
Мы ждали интересного поединка, но Майкл Кьеза и Шон Брэдли продемонстрировали лишь противоположность. Кьеза откровенно боялся, мало бил и не пытался навязать борьбу, а включился лишь в конце боя, но этого оказалось совсем мало. Шон Брэдли побеждает единогласным решением судей и остается непобежденным.
ПОРАЖЕНИЕ МИШИ ТЕЙТ
Миша Тейт работала с расстояния, а Кэтлин Виейра предпочла действовать на ближней дистанции. Удивительно, но Миша не смогла ничего сделать своей оппонентке, откровенно проигрывая в стойке и мало использую борьбу. Кэтлин разбила лицо Миши, у Тейт появилась гематома под глазом. В общем, к сожалению, но экс-чемпионка UFC выглядела не лучшим образом. Виейра одержала победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.
Эта победа стала самой важной в карьере Кэтлин, а Тейт необходима перезагрузка. Будем надеяться, что легендарная спортсменка продолжит свою карьеру.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА
Основной кард:
- Кэтлин Виейра победила Мишу Тейт единогласным решением судей
- Шон Брэди победил Майкла Кьезу единогласным решением судей
- Таила Сантос победила Джоан Вуд удушающим приемом в первом раунде
- Рани Яхья победил Кана Кён Хо единогласным решением судей
- Адриан Янез победил Дэйви Гранта раздельным решением судей
Предварительный кард:
- Пэт Сабатини победил Такера Латца единогласным решением судей
- Рафа Гарсия победил Натана Леви единогласным решением судей
- Лупита Годинес победила Лому Лукбунми единогласным решением судей
- Коди Дёрден победил Цилэна Аожи единогласным решением судей
- Ша Илань победил Шона Сориано единогласным решением судей
- Луана Пинейру победила Сэм Хьюз единогласным решением судей
UFC берет двухнедельный перерыв и вернется пятого декабря с очередным зрелищным событием.