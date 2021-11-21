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Миша Тейт сенсационно уступает. Обзор турнира UFC Fight Night 198

В США завершился турнир UFC Fight Night 198, в главном событии которого Миша Тейт сразилась с Кэтлин Виейрой. Обзор наиболее интересных моментов вечера поединков.
Миша Тейт сенсационно уступает. Обзор турнира UFC Fight Night 198
21 ноября 2021 11:58
автор: Антон Купреченков
автор фото: Страница UFC Russia «Вконтакте»

Мы наблюдали не самый зрелищный турнир UFC, только один бой завершился досрочно, а все остальные дошли до судейских решений.

ЗАДУШИЛА ЗА ДЕСЯТЬ СЕКУНД ДО КОНЦА

Один из самых динамичных поединков показали Таила Сантос и Джоан Вуд. Сантос забрала спину и сумела финишировать Вуд всего за десять секунд до окончания первого раунда.

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Публикация от UFC (@ufc)

ШОН БРЭДИ СНОВА ПОБЕЖДАЕТ

Мы ждали интересного поединка, но Майкл Кьеза и Шон Брэдли продемонстрировали лишь противоположность. Кьеза откровенно боялся, мало бил и не пытался навязать борьбу, а включился лишь в конце боя, но этого оказалось совсем мало. Шон Брэдли побеждает единогласным решением судей и остается непобежденным.

ПОРАЖЕНИЕ МИШИ ТЕЙТ

Миша Тейт работала с расстояния, а Кэтлин Виейра предпочла действовать на ближней дистанции. Удивительно, но Миша не смогла ничего сделать своей оппонентке, откровенно проигрывая в стойке и мало использую борьбу. Кэтлин разбила лицо Миши, у Тейт появилась гематома под глазом. В общем, к сожалению, но экс-чемпионка UFC выглядела не лучшим образом. Виейра одержала победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Эта победа стала самой важной в карьере Кэтлин, а Тейт необходима перезагрузка. Будем надеяться, что легендарная спортсменка продолжит свою карьеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА

Основной кард:

  • Кэтлин Виейра победила Мишу Тейт единогласным решением судей
  • Шон Брэди победил Майкла Кьезу единогласным решением судей
  • Таила Сантос победила Джоан Вуд удушающим приемом в первом раунде
  • Рани Яхья победил Кана Кён Хо единогласным решением судей
  • Адриан Янез победил Дэйви Гранта раздельным решением судей

Предварительный кард:

  • Пэт Сабатини победил Такера Латца единогласным решением судей
  • Рафа Гарсия победил Натана Леви единогласным решением судей
  • Лупита Годинес победила Лому Лукбунми единогласным решением судей
  • Коди Дёрден победил Цилэна Аожи единогласным решением судей
  • Ша Илань победил Шона Сориано единогласным решением судей
  • Луана Пинейру победила Сэм Хьюз единогласным решением судей

UFC берет двухнедельный перерыв и вернется пятого декабря с очередным зрелищным событием.

источник: «Советский спорт»
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