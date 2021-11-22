Хабиб Нурмагомедов. Величие, которое нам еще предстоит осознать

БОЙ ПРОТИВ КОНОРА МАКГРЕГОРА

Это поединок состоялся 6 октября 2018 в рамках UFC 229. Мнения разделились, многие эксперты утверждали, что Конор разнесет Хабиба в стойке, а ударная техника Хабиба не выдержит проверку Макгрегором. Но другие понимали, что Нурмагомедов сможет забороть ирландца. Кульминацией поединка стал второй раунд, когда Хабиб оверхендом отправил Конора в нокдаун, а на третьей минуте четвертого раунда финишировал Макгрегора удушающим приемом.

БОЙ ПРОТИВ ДАСТИНА ПОРЬЕ

Хабиб Нурмагомедов сразился с американцем Дастином Порье 7 сентября 2019 в рамках UFC 242. Дастин устроил россиянину настоящую проверку на прочность, он несколько раз попал в стойке, но Хабиб упорно шел вперед. В третьем раунде, при попытке очередного прохода в ноги, Дастин Порье поймал Нурмагомедова на гильотину. Ситуация была критической, рефери Херб Дин находился рядом и ждал, что россиянин может уснуть, но Хабиб продемонстрировал великолепную выучку и освободил голову. Порье вложил в этот прием все свои силы, но не смог финишировать Нурмагомедова. Хабиб задушил его в середине третьего раунда.

Видео можно посмотреть тут.

БОЙ ПРОТИВ ДЖАСТИНА ГЕЙДЖИ

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи встретились 24 октября 2020 на турнире UFC 254. В предыдущем поединке американец деклассировал бразильца Тони Фергюсона, который считался главным претендентом на титульный бой с Хабибом. Джастин подошел к бою в великолепной форме, а его лоу-кики достигали цели. Гейджи пытался отбить переднюю ногу россиянина. Бой был довольно нервным. Во втором раунде Хабиб провел тейкдаун, оказался в маунте и провел Джастину треугольник. После этой победы он завершил карьеру.

После завершения карьеры Хабиб Нурмагомедов стал успешным менеджером, тренером и руководителем бойцовской лиги. На счету россиянина двадцать девять побед и ни одного поражения.

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Поразительно, но Хабиб Нурмагомедов один из немногих великих спортсменов, которые смогли найти себя после завершения карьеры.