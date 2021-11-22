ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хабиб Нурмагомедов. Величие, которое нам еще предстоит осознать

Чуть более года назад Хабиб Нурмагомедов финишировал Джастина Гейджи и завершил карьеру. Сегодня мы вспоминаем его три последних поединка и вновь убеждаемся, что Хабиб — великий спортсмен.
Хабиб Нурмагомедов. Величие, которое нам еще предстоит осознать
22 ноября 2021 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Страница UFC Russia «Вконтакте»

БОЙ ПРОТИВ КОНОРА МАКГРЕГОРА

Это поединок состоялся 6 октября 2018 в рамках UFC 229. Мнения разделились, многие эксперты утверждали, что Конор разнесет Хабиба в стойке, а ударная техника Хабиба не выдержит проверку Макгрегором. Но другие понимали, что Нурмагомедов сможет забороть ирландца. Кульминацией поединка стал второй раунд, когда Хабиб оверхендом отправил Конора в нокдаун, а на третьей минуте четвертого раунда финишировал Макгрегора удушающим приемом.

БОЙ ПРОТИВ ДАСТИНА ПОРЬЕ

Хабиб Нурмагомедов сразился с американцем Дастином Порье 7 сентября 2019 в рамках UFC 242. Дастин устроил россиянину настоящую проверку на прочность, он несколько раз попал в стойке, но Хабиб упорно шел вперед. В третьем раунде, при попытке очередного прохода в ноги, Дастин Порье поймал Нурмагомедова на гильотину. Ситуация была критической, рефери Херб Дин находился рядом и ждал, что россиянин может уснуть, но Хабиб продемонстрировал великолепную выучку и освободил голову. Порье вложил в этот прием все свои силы, но не смог финишировать Нурмагомедова. Хабиб задушил его в середине третьего раунда.

Видео можно посмотреть тут.

БОЙ ПРОТИВ ДЖАСТИНА ГЕЙДЖИ

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи встретились 24 октября 2020 на турнире UFC 254. В предыдущем поединке американец деклассировал бразильца Тони Фергюсона, который считался главным претендентом на титульный бой с Хабибом. Джастин подошел к бою в великолепной форме, а его лоу-кики достигали цели. Гейджи пытался отбить переднюю ногу россиянина. Бой был довольно нервным. Во втором раунде Хабиб провел тейкдаун, оказался в маунте и провел Джастину треугольник. После этой победы он завершил карьеру.

После завершения карьеры Хабиб Нурмагомедов стал успешным менеджером, тренером и руководителем бойцовской лиги. На счету россиянина двадцать девять побед и ни одного поражения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Поразительно, но Хабиб Нурмагомедов один из немногих великих спортсменов, которые смогли найти себя после завершения карьеры.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Сочи" одолел рижское "Динамо""Ак Барс" победил в Нижнем Новгороде"Локомотив" дома проиграл "Ахмату"Ради кого бросил жену и дочь вратарь сборной России СафоновЭто пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристокОсторожно, горячо! Новая фотосессия супруги вратаря «Ростова»
У Овечкина — 15-й гол, у Панарина — 15-я передача. Русские звезды снова на первых ролях в НХЛ (видео)
В очередных матчах чемпионата НХЛ Александр Овечкин забросил 745-ю шайбу за карьеру, но не спас «Вашингтон» от поражения в Сиэтле (2:5), а Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик, внеся важный вклад в победу «Рейнджерс» над «Баффало» (5:4).
А надо ли было бросать Украину ради такой «помойки»? Шевченко смазал тренерский дебют в Серии А
В первом матче под руководством Андрея Шевченко «Дженоа» проиграл в рамках Серии А дома «Роме» Жозе Моуринью.
«Зениту» стоит задуматься, а «Спартаку» — похоже, уже поздно. Итоги первого круга РПЛ
В Российской Премьер-Лиге сыграно 15 туров. Самое время подвести промежуточные итоги сезона-2021/22.
Даня, это был не ты! Финал в Турине Звереву проиграла «тень Медведева»
Чемпионом Итогового турнира года, завершившегося в Италии, стал Александр Зверев из Германии. В финале он неожиданно легко, в двух партиях разгромил россиянина Даниила Медведева.
«Рубин» лишил «Сочи» «серебра» по итогам первого круга. Как Слуцкий вырвал волевую победу на «Фиште»
Казанцы в заключительном матче первого круга РПЛ первыми пропустили в Сочи, но затем благодаря голам датских легионеров Оливера Абильдгора и Андерса Дрейера добыли неожиданную волевую победу (2:1).
Безупречный Хэмилтон и героический Алонсо. Итоги Гран-при Катара, закрутившего чемпионскую интригу
Победителем первого в истории «Формулы-1» Гран-при Катара стал Льюис Хэмилтон, который сократил отставание от лидирующего в общем зачете Макса Ферстаппена до восьми очков. Но главным героем уик-энда оказался Фернандо Алонсо.
Сульшера сделали козлом отпущения — а может, во всем виноват не он, а Роналду? Как «МЮ» опять сменил курс
«МЮ» все-таки уволил Уле-Гуннара Сульшера, хотя до последнего тянул с этим решением.
«1:4 от «Уотфорда» в Манчестере будут помнить еще сто лет». Билялетдинов — об увольнении Сульшера
Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился с «Плеймейкером» мнением об отставке Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Чего ждать от суперфинала Медведев — Зверев? Победить 2:0 может только наш Даня
Сегодня, 21 ноября в Турине определится победитель Итогового турнира-2021. В финальном матче сыграют россиянин Даниил Медведев и Александр Зверев из Германии.
Отец Шоутайма попросил не добивать сына, чем возмутил всех! Теперь ждем супербой Кроуфорд — Спенс
Американец Теренс Кроуфорд победил в Лас-Вегасе техническим нокаутом Шона Портера и пятый раз защитил чемпионский пояс WBO в полусреднем весе. Пора биться за абсолютный титул?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика