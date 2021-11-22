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Бойцы ММА против боксеров. Туменов и Мир сразятся на голых кулаках. Где смотреть турнир Triller

27 ноября в США состоится турнир под эгидой Triad Combat, бои пройдут на голых кулаках, а в карде мы увидим настоящих звезд ММА и бокса.
Бойцы ММА против боксеров. Туменов и Мир сразятся на голых кулаках. Где смотреть турнир Triller
22 ноября 2021 11:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Triller Fight Club

ПРАВИЛА ТУРНИРА

Нас ожидают поединки в треугольном ринге, двухминутные раунды и голые кулаки, но это не бокс. В Triad Combat есть хаммерфист и бэкфист, но нет никаких ударов локтями и борьбы. Кстати, можно наступать на ступни своего оппонента и наносить удары.

ЧТО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР?

Triller – это американская социальная сеть, которая делает акцент на постинг видео, сейчас она стала активно развивать спорт, а именно бои. Целью организации является создание стриминговой платформы, а если проще, то проводить бои и продавать прямой эфир. Первый турнир организация провела в этом году, а главным событием вечера стал поединок между Беном Аскреном и Джейком Полом.

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Публикация от Triller Fight Club (@trillerfightclub)

КАРД ПРЕДСТОЯЩЕГО ТУРНИРА

  • Полулегкий вес: Стивен Грэм (10-5 ММА) – Генри Гиглиотти (8-3 бокс)
  • До 79,4 кг: Альберт Туменов (22-4 ММА) – Скотт Саймон (35-15-1 бокс)
  • До 74,8 кг: Дерек Кампос (20-11 ММА) – Брайан Вера (28-17 бокс)
  • До 79,4 кг: Майк Перри (14-8 ММА) – Сакио Бика (35-7-3 бокс)
  • Тяжелый вес: Мэтт Митрион (13-9 ММА) – Александр Флорес (18-3-1 бокс)
  • Тяжелый вес: Фрэнк Мир (19-13 ММА) – Кубрат Пулев (28-2 бокс)

Обратите внимание, что в каждом бою будет противостояние ММА и бокса.

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Публикация от Triller Fight Club (@trillerfightclub)

На турнире нас ожидает несколько ярких бойцов:

Фрэнк Мир — экс-чемпион UFC в тяжелом весе
Мэтт Митрион — тяжеловес, который нокаутировал Федора Емельяненко
Альберт Туменов — чемпион АСА и бывший боец UFC

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Публикация от Triller Fight Club (@trillerfightclub)

Скучно не будет. В каждом бою встретятся профессионалы с очень разной школой ударной техники. Бокс или ММА? Узнаем 27 ноября.

источник: «Советский спорт»
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