Ирландец жаждет крови! Кто следующий для Конора Макгрегора?

Конор Макгрегор занимает девятую строчку рейтинга легковесов UFC. Сложно представить, что он сразится за титул.

«Я встречусь с тем, кто следующим получит титул чемпиона UFC в лёгком весе. Смиритесь с этим».

КОНОР МАКГРЕГОР

Источник фото: Instagram Конора Макгрегора

Довольно смелое заявление, давайте разберемся в ситуации, но титульного боя Конору точно не видать. Ирландец идет на серии из двух поражений подряд, которые надо, как минимум, закрыть.

ВЕРОЯТНЫЕ СОПЕРНИКИ ДЛЯ МАКГРЕГОРА

В любом случае Конора ожидают совсем не слабые соперники, которые сделают все, чтобы продлить его серию поражений.

Дэн Хукер — боец представляющий Новую Зеландию, который сдался от кимуры Ислама Махачева в начале первого раунда. Он занимает восьмую строчку рейтинга легковесов. Хукер проиграл всем топам и победа над ним может придать Конору определенной уверенности или окончательно добить его. В активе Дэна двадцать одна победа и одиннадцать поражений.

Источник фото: Instagram Дэна Хукера

Тони Фергюсон — боец из США имеющий мексиканские корни.который может закатить с Конором бой года. Занимает седьмую строчку рейтинга. Фаворита в этом поединке очень сложно обозначить. Тони идет на серии из трех поражений подряд и очень желает снова выйти на победную тропу. На его счету двадцать пять побед и шесть поражений.

Источник фото: Instagram UFC

Рафаэль Дос Аньос — бразильский боец, который занимает шестую строчку рейтинга легковесов. Настоящий ветеран ММА. Может устроить Конору большие неприятности, особенно в партере. Дос Аньос одержал тридцать побед и потерпел тринадцать поражений.

Источник фото: Instagram Рафаэля Дос Аньоса

Каждый из этих бойцов может нанести Конору Макгрегору очередное поражение, а может и проиграть. Любое из этих противостояний не оставит равнодушным фанатов ММА и соберет огромное количество просмотров.

Источник фото: Instagram Конора Макгрегора

Макгрегор в последнем поединке уступил Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде. На его счету двадцать две победы и шесть поражений.