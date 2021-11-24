Бой с огромной разницей в весе. Где смотреть поединок Емельяненко и Сантоса

Бойцы встретятся в абсолютной весовой категории. Изначально соперником бразильца должен был стать Вячеслав Василевский, но он заболел, а на замену вышел Александр Емельяненко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

КТО ТАКОЙ МАРСИО САНТОС?

Марсио Сантос — тридцатидвухлетний бразилец, который стал активно драться в России, он проиграл Александру Шлеменко и Давиду Бархударяну, но задушил Артура Гусейнова.

Видео можно посмотреть тут.

Он совсем не топ, а учитывая разницу в весе, скорее всего, нас ожидает откровенный мисматч с очень предсказуемым исходом. Главное, чтобы оба бойца вышли в клетку. Кстати, разница в весе будет составлять более тридцати килограммов. Вот такой будет бой.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР?

AMC Fight Nights 106 стартует 27 ноября в 17 часов по московскому времени.

Прямая трансляция поединков будет доступна на телеканале «Матч!» с 19 часов по московскому времени.

КАРД ТУРНИРА

Емельяненко - Сантос

Буторин - Мигович

Пронин - Косинов

Буллет - Дос Сантос

Гасанов - Вечерин

Малыгин - Мисиков

Киракосян - Токаев

Ямщитов - Гребнев

Козлов - Ашаханов

Мамедов - Хасбулатов

Алиев - Ражбудинов

Ильенко - Магомедрагимов

Источник фото: Instagram FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА

В КАКОЙ ФОРМЕ АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Это риторический вопрос, оппозиция Александра, в последних боях, оставляет желать лучшего. В этом поединке все решит разница в весе. Шансов у Сантоса крайне мало, об этом говорят все эксперты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

Интрига фактически отсутствует, но любой поединок Александра Емельяненко вызывает интерес. Нас ожидает бой в стойке, а там Александр лучше во всех компонентах. Этот поединок покажет дальнейшие перспективы Александра Емельяненко, который длительно время не дрался против профессиональных бойцов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

В активе Александра Емельяненко двадцать восемь побед и восемь поражений. На счету Марсио Сантоса пятнадцать побед и шесть поражений.