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Бой с огромной разницей в весе. Где смотреть поединок Емельяненко и Сантоса

27 ноября в Сыктывкаре состоится турнир AMC Fight Nights 106, в главном бою вечера российский тяжеловес Александр Емельяненко сразится с бразильским средневесом Марсио Сантосом.
Бой с огромной разницей в весе. Где смотреть поединок Емельяненко и Сантоса
24 ноября 2021 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Группа AMC Fight Nights «ВКонтакте»

Бойцы встретятся в абсолютной весовой категории. Изначально соперником бразильца должен был стать Вячеслав Василевский, но он заболел, а на замену вышел Александр Емельяненко.

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Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

КТО ТАКОЙ МАРСИО САНТОС?

Марсио Сантос — тридцатидвухлетний бразилец, который стал активно драться в России, он проиграл Александру Шлеменко и Давиду Бархударяну, но задушил Артура Гусейнова.

Видео можно посмотреть тут.

Он совсем не топ, а учитывая разницу в весе, скорее всего, нас ожидает откровенный мисматч с очень предсказуемым исходом. Главное, чтобы оба бойца вышли в клетку. Кстати, разница в весе будет составлять более тридцати килограммов. Вот такой будет бой.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР?

AMC Fight Nights 106 стартует 27 ноября в 17 часов по московскому времени.

Прямая трансляция поединков будет доступна на телеканале «Матч!» с 19 часов по московскому времени.

КАРД ТУРНИРА

  • Емельяненко - Сантос
  • Буторин - Мигович
  • Пронин - Косинов
  • Буллет - Дос Сантос
  • Гасанов - Вечерин
  • Малыгин - Мисиков
  • Киракосян - Токаев
  • Ямщитов - Гребнев
  • Козлов - Ашаханов
  • Мамедов - Хасбулатов
  • Алиев - Ражбудинов
  • Ильенко - Магомедрагимов

Источник фото: Instagram FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА

В КАКОЙ ФОРМЕ АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Это риторический вопрос, оппозиция Александра, в последних боях, оставляет желать лучшего. В этом поединке все решит разница в весе. Шансов у Сантоса крайне мало, об этом говорят все эксперты.

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Интрига фактически отсутствует, но любой поединок Александра Емельяненко вызывает интерес. Нас ожидает бой в стойке, а там Александр лучше во всех компонентах. Этот поединок покажет дальнейшие перспективы Александра Емельяненко, который длительно время не дрался против профессиональных бойцов.

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Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

В активе Александра Емельяненко двадцать восемь побед и восемь поражений. На счету Марсио Сантоса пятнадцать побед и шесть поражений.

источник: «Советский спорт»
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