Бой с огромной разницей в весе. Где смотреть поединок Емельяненко и Сантоса

Бойцы встретятся в абсолютной весовой категории. Изначально соперником бразильца должен был стать Вячеслав Василевский, но он заболел, а на замену вышел Александр Емельяненко.
КТО ТАКОЙ МАРСИО САНТОС?
Марсио Сантос — тридцатидвухлетний бразилец, который стал активно драться в России, он проиграл Александру Шлеменко и Давиду Бархударяну, но задушил Артура Гусейнова.
Видео можно посмотреть тут.
Он совсем не топ, а учитывая разницу в весе, скорее всего, нас ожидает откровенный мисматч с очень предсказуемым исходом. Главное, чтобы оба бойца вышли в клетку. Кстати, разница в весе будет составлять более тридцати килограммов. Вот такой будет бой.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР?
AMC Fight Nights 106 стартует 27 ноября в 17 часов по московскому времени.
Прямая трансляция поединков будет доступна на телеканале «Матч!» с 19 часов по московскому времени.
КАРД ТУРНИРА
- Емельяненко - Сантос
- Буторин - Мигович
- Пронин - Косинов
- Буллет - Дос Сантос
- Гасанов - Вечерин
- Малыгин - Мисиков
- Киракосян - Токаев
- Ямщитов - Гребнев
- Козлов - Ашаханов
- Мамедов - Хасбулатов
- Алиев - Ражбудинов
- Ильенко - Магомедрагимов
В КАКОЙ ФОРМЕ АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
Это риторический вопрос, оппозиция Александра, в последних боях, оставляет желать лучшего. В этом поединке все решит разница в весе. Шансов у Сантоса крайне мало, об этом говорят все эксперты.
Интрига фактически отсутствует, но любой поединок Александра Емельяненко вызывает интерес. Нас ожидает бой в стойке, а там Александр лучше во всех компонентах. Этот поединок покажет дальнейшие перспективы Александра Емельяненко, который длительно время не дрался против профессиональных бойцов.
В активе Александра Емельяненко двадцать восемь побед и восемь поражений. На счету Марсио Сантоса пятнадцать побед и шесть поражений.