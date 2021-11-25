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Кулачные бои – официальная спортивная дисциплина. Плюсы и минусы такого решения

Бои на голых кулаках стали официальной спортивной дисциплиной, мы расскажем о нюансах этого исторического события.
Кулачные бои – официальная спортивная дисциплина. Плюсы и минусы такого решения
25 ноября 2021 12:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Top dog fighting championship

На днях стало известно, что Министерство спорта России признало кулачные поединки официальной спортивной дисциплиной, которая попала под юрисдикцию Федерации бокса России, в составе Федерации был создан соответствующий Департамент.

«Помимо олимпийского бокса, мы решили навести порядок и в других направлениях. Начали с профессионального бокса. А в последние два-три года в России, как и по всему миру, начали обретать популярность кулачные бои. На самом деле, это исконно наша, русская дисциплина. Поэтому мы решили, что именно Федерация бокса России должна взять под контроль всю эту историю. Сделать чёткий регламент, создать медицинские требования, организовать титул чемпиона России и всё подобное. С 1 декабря мы будем лицензировать промоутеров, организовывать соревнования и так далее. Мы категорически против нецензурных выражений и других моментов. Федерация бокса России будет принимать решения о дисквалификации или взыскании штрафов. Мы хотим привести кулачные бои к нормальному спортивному состязанию, чтобы можно было насладиться именно спортом, а не «трэш-током» или чем-то подобным. Об этом было сказано всем промоутерам», – рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

ЧТО ОЖИДАЕТ КУЛАЧНЫЕ ПОЕДИНКИ. ПЛЮСЫ

Плюсы такого решения очевидны. Бои будут строго регламентированы, их будут обслуживать профессиональные судьи. Медицинский регламент — это еще один положительный момент, Федерация полностью пропишет эти нормы, которые придется неукоснительно соблюдать, а это гарантирует контроль за здоровьем спортсменов со стороны проводящих организаций. Федерация заявила, что будет введен допинг-контроль. Положительный момент, но непонятно как он будет реализован, скорее всего, больше на бумаге.

Источник фото: Instagram Top dog fighting championship

Федерация бокса сообщает, что планирует проводить чемпионат России по данной дисциплине. Тут вопросов очень много. Сколько дней будет проходить такой чемпионат? Нельзя проводить больше одного поединка в день, а кулачный чемпионат будет длиться три дня, минимум. Очень сомнительно, что спортсмены смогут дойти до финала, учитывая, что урон от таких поединков просто колоссален. Федерацию бокса ждет огромная правовая и организационная работа, которую нам всем предстоит оценить.

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Публикация от Мариф Пираев/Marif Piraev (@marifpiraev)

МИНУСЫ

Трэш-ток – главная составляющая зрительского интереса. Обывателю очень интересно смотреть за скандалами между бойцами, которые постоянно поливают друг друга грязью. Если это исчезнет, то большая часть аудитории может уйти.

Лицензирование промоутеров – важная составляющая любого официального вида спорта. Будем надеяться, что все это пройдет максимально честно.

Официальное признание может сильно ударить по зрелищности. Если на бойцов оденут шлемы, придумают, пусть и минимальную, но защиту, то это станет совсем не тем, что мы привыкли видеть.

источник: «Советский спорт»
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