Порье против Оливейры. Бой за титул чемпиона UFC в легком весе

Чарльз Оливейра — действующий чемпион из Бразилии. Оливейра идет на серии из девяти побед подряд, а последнее поражение он потерпел в 2017 году, уступив Полу Фелдеру техническим нокаутом. Чарльз владеет очень своеобразной, но эффективной, ударной техникой и является большим мастером грэпплинга. Чемпионский титул он завоевал в мае этого года, одолев Майкла Чендлера техническим нокаутом во втором раунде, став первым чемпионом легкого веса после ухода Хабиба Нурмагомедова. Бойцу тридцать два году, в ММА он дебютировал в 2008 году.

Источник фото: Instagram Charles Oliveira

Дастин Порье — американский боец, который известен всем россиянам по поединку с Хабибом Нурмагомедовым. Порье идет на серии из трех побед, он победил Дэна Хукера единогласным решением и дважды одолел Конора Макгрегора техническим нокаутом. Дастин имеет боксерскую базу и черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Бойцу тридцать два года, в профессиональном ММА выступает с 2009 года.

Источник фото: Instagram Dustin Poirier

ЧТО НАС ЖДЕТ

Этот поединок может смело претендовать на бой уходящего года. Есть большая вероятность, что у Чарльза Оливейры возникнут огромные проблемы. Порье сильно набрал за последнее время, у него очень жесткая ударка, многие эксперты утверждают, что Дастин плохо борется, но это совсем не так. Другое дело, что он не любит бороться, но это совсем не значит, что он не умеет. У него черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, но и это не самый сильный аргумент, мы знаем много черных поясов, которые имеет не самый сильный партер. Аргументом является его бой с Хабибом, он поймал Нурмагомедова в очень плотную гильотину, просто Хабиб не сдался, но другой бы боец постучал. Тот момент является аргументом в пользу его навыков борьбы. Чарльз Оливейра не сможет его перебить, это слишком маловероятно, в партере, возможно, он лучше, но не факт. У Оливейры есть серьезный минус, как и у почти любого грэпплера, он не владеет достаточными навыками тейкдауна. Поэтому, с большой долей вероятности, нас ожидает новый чемпион — Дастин Порье.