Мурад Рамазанов против «Шведского бандита». Россиянина ждет очередной поединок в рамках ONE FC

17 декабря в Сингапуре пройдет турнир ONE FC. В составе его карда выступит россиянин Мурад Рамазанов, который не имеет поражений в профессиональной карьере.

Мурад Рамазанов — легковес, который является ярким выходцем из любительского ММА. Рамазанов стал чемпионом России и мира по ММА в 2016 году, обладателем Кубка России по ММА 2018 года.

В 2020 году подписал контракт с азиатским промоушеном ONE FC, в котором провел два поединка, победив техническим нокаутом и решением судей.

Себастьян Кадестам — шведский боец, который в прошлом поединке уступил россиянину Гаджимураду Абдуллаеву. Он любит устроить зрелище и предпочитает работу в стойке, с борьбой он особо не дружит, а это может стать для него проблемой, Мурад Рамазанов имеет отличную борьбу в стойке и грэпплинг.

Источник фото: Instagram Мурада Рамазанова

Кадестам любит треш-ток и зовется — «Шведским бандитом», а Мурад Рамазанов более чем скромный боец. Нас ожидает очень интересное противоборство двух стилей.

Источник фото: Instagram The Bandit 754

ONE FC проводит очень яркие и интересные ивенты, которые пользуются большой популярностью в азиатских странах. Отличительной чертой промоушена является — взвешивание, которое проводится в день боя, а не за сутки до выхода в октагон. Популярность этой организации стала активно расти после приобретения телеканалом «Матч!» эксклюзивных прав на трансляцию турниров в прямом эфире.

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В последнем поединке Мурад Рамазанов победил японца ХироюкуТецуку единогласным решением судей.