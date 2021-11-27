Чимаев против Диаза в декабре?

Хамзат Чимаев продолжает атаковать твиттер Нейта Диаза и предлагает ему бой. Нейт ему отвечает, что готов драться в декабре. У «Стоктонского гангстера» остался один поединок по контракту, а все мы знаем, что он не станет избегать боя и выйдет против любого соперника.

Источник фото: Instagram Нейта Диаза

Начнем с того, что Нейт Диаз вообще не входит в топ-пятнадцать полусредневесов UFC, но является легендарным бойцом, бой с Чимаевым может собрать огромную кассу. Более того, Хамзат Чимаев с такой оппозицией еще не сталкивался.

Нейт Диаз — американский боец, который идет на серии из двух поражений, но проиграл он топам, его оппозиция сильно отличается от соперников Чимаева, которых особо никто не знал. Этот бой станет для Чимаева настоящей проверкой. Диаз владеет великолепной техникой бокса и смог перебить Конора Макгрегора, а это дорогого стоит. Да, Чимаев, скорее всего, лучше борется в стойке, но, еще раз, такой оппозиции у него не было. Поэтому ставки будут на Диаза и такой поединок покажет истинные навыки Чимаева.

Источник фото: Instagram Нейта Диаза

ГДЕ МОЖЕТ ПРОЙТИ ПОЕДИНОК

Такой бой состоится в США и возглавит номерной турнир. Чимаев и Диаз невероятно медийные личности. Потасовки и скандалы нам обеспечены, а еще море треш-тока. Если Нейт Диаз одержит победу, то сможет просить, вернее требовать, контракт на любых выгодных для себя условиях и точно продолжит карьеру в UFC.

Источник фото: Instagram Хамзата Чимаева

КТО ПОБЕДИТ

Сложно сказать, но переехать Диаза в первом раунде точно не получится, Нейт держит удар и сам активно атакует, от его двоек еще никто не уходил, огромная их часть будет достигать цели. Даже если Хамзат сможет его переводить, то Нейт будет постоянно угрожать болевыми и удушающими приемами, которые он проводит из любой позиции и это будет большой проблемой для шведского бойца. Решение остается за президентом UFC Даной Уайтом, который делает большую ставку на Чимаева, а этот поединок может сильно смешать его карты.

Источник фото: Instagram Хамзата Чимаева

Чимаев последний раз дрался против китайца Ли Джинлианга в октябре этого года. Хамзат завершил поединок удушающим приемом в первом раунде. На счету шведского спортсмена десять побед и ни одного поражения.

Нейт Диаз последний раз выходил в октагон летом этого года и уступил Леону Эдвардсу единогласным решением судей. В активе американца двадцать побед и тринадцать поражений.