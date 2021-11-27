«Александр его нокаутирует». Гамзат Хирамагомедов о поединке Емельяненко и Сантоса

– Этот бой имеет абсолютно очевидный исход. Александр Емельяненко не оставит Марсио Сантосу абсолютно никаких шансов. Не потому, что Александр сильно крут, просто Сантос не является для него сильным соперником. Разница в весе и силе слишком большая, антропометрия тоже разная. Бразильцу будет крайне сложно подобрать дистанцию и придется выживать.

Сантос – это не Мага Исмаилов, который переводил Емельяненко вниз при любых раскладах. Марсио не сможет так бороться. Александр Емельяненко его нокаутирует, но это не станет поводом сильно гордиться. Соперник оставляет желать лучшего. Думаю, что так и будет, а после боя мы посмотрим и обсудим результат. Такие поединки интересны обывателям, но не профессионалам. Результат тут слишком легко спрогнозировать.

Источник фото: Instagram Гамзата Хирамагомедова

Гамзат Хирамагомедов в последнем поединке победил Анатолия Софронова техническим нокаутом в первом раунде. На его счету девять побед и одно поражение.