Сантос извини, но мне надо бежать! Александра Емельяненко деклассировал боец из Бразилии

Поражение Александра Емельяненко

Мы ждали, что Александр выйдет и победит, но это были лишь ожидания, а на деле получилось по-другому. С первых секунд боя стало ясно, что Александр совершенно не имеет скорости в стойке, Сантос попал несколько ударов, Емельяненко начал клинчевать и осуществил подсечку, переведя бразильца в партер, но все помнят, что Александр совсем плохо борется. Сначала Марсио сделал попытку болевого приема на ногу, а потом оказался в маунте и вышел на треугольник руками. Александр проявил чудеса, но не защиты, а пассивности. Он просто лежал и ждал, что его задушат, совершенно не зная, что от этого технического действия есть элементарная защита. Емельяненко сдался за минуту до конца первого раунда, взорвав российский интернет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)

Удушение со спины

Максим Буторин и Владимир Мигович показали ярчайший поединок, Буторин одержал очередную победу. Он финишировал Миговича за десять секунд до конца поединка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)

Печень в нокауте

Олег Косинов нокаутировал печень Артура Пронина. Бой завершился во втором раунде. Левый боковой достиг цели, а рефери остановил поединок зафиксировав технический нокаут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)

Поражение Токаева

Шейх-Ахмат Токаев потерпел первое поражение в карьере. Геворг Киракосян провел отличный поединок и полностью переиграл Токаева. Армянский спортсмен одержал победу единогласным решением судей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)

Добивание в партере

Альберт Мисиков показал контроль в партере в стиле Хабиба Нурмагомедова. Он отключил рука Вадима Малыгина и буквально забил его своими ударами. Рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)

Поражение Никиты Бурчака

Один из самых непонятных поединков турнира выдали Никита Бурчак и Александр Пискун. Хотя, назвать это поединком можно с натяжкой. Бурчак устал на первой секунде и полетел на Пискуна с опущенными руками, Александр ударил навстречу и попал в область виска. Бурчак упал, а рефери остановил поединок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)

Гильотина Ражбудинова

Али Ражбудинов поймал Исляра Алиева в гильотину. Алиев очень долго пытался из нее выйти, но не получилось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)

Нокаут хай-киком

Великолепный нокаут оформил Алексей Ильченко, который нокаутировал Далгата Магомедрагимова в первом раунде, удар получился в стиле Мирко Филиповича.