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Сантос извини, но мне надо бежать! Александра Емельяненко деклассировал боец из Бразилии

В Сыктывкаре завершился турнир AMC Fight Nights 106, Александр Емельяненко потерпел очередное поражение. Обзор лучших моментов турнира.
Сантос извини, но мне надо бежать! Александра Емельяненко деклассировал боец из Бразилии
28 ноября 2021 09:16
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Fight Nights

Поражение Александра Емельяненко

Мы ждали, что Александр выйдет и победит, но это были лишь ожидания, а на деле получилось по-другому. С первых секунд боя стало ясно, что Александр совершенно не имеет скорости в стойке, Сантос попал несколько ударов, Емельяненко начал клинчевать и осуществил подсечку, переведя бразильца в партер, но все помнят, что Александр совсем плохо борется. Сначала Марсио сделал попытку болевого приема на ногу, а потом оказался в маунте и вышел на треугольник руками. Александр проявил чудеса, но не защиты, а пассивности. Он просто лежал и ждал, что его задушат, совершенно не зная, что от этого технического действия есть элементарная защита. Емельяненко сдался за минуту до конца первого раунда, взорвав российский интернет.

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Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)

Удушение со спины

Максим Буторин и Владимир Мигович показали ярчайший поединок, Буторин одержал очередную победу. Он финишировал Миговича за десять секунд до конца поединка.

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Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)

Печень в нокауте

Олег Косинов нокаутировал печень Артура Пронина. Бой завершился во втором раунде. Левый боковой достиг цели, а рефери остановил поединок зафиксировав технический нокаут.

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Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)

Поражение Токаева

Шейх-Ахмат Токаев потерпел первое поражение в карьере. Геворг Киракосян провел отличный поединок и полностью переиграл Токаева. Армянский спортсмен одержал победу единогласным решением судей.

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Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)

Добивание в партере

Альберт Мисиков показал контроль в партере в стиле Хабиба Нурмагомедова. Он отключил рука Вадима Малыгина и буквально забил его своими ударами. Рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

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Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)

Поражение Никиты Бурчака

Один из самых непонятных поединков турнира выдали Никита Бурчак и Александр Пискун. Хотя, назвать это поединком можно с натяжкой. Бурчак устал на первой секунде и полетел на Пискуна с опущенными руками, Александр ударил навстречу и попал в область виска. Бурчак упал, а рефери остановил поединок.

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Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)

Гильотина Ражбудинова

Али Ражбудинов поймал Исляра Алиева в гильотину. Алиев очень долго пытался из нее выйти, но не получилось.

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Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)

Нокаут хай-киком

Великолепный нокаут оформил Алексей Ильченко, который нокаутировал Далгата Магомедрагимова в первом раунде, удар получился в стиле Мирко Филиповича.

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Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)

источник: «Советский спорт»
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